Путин на английском поприветствовал Уиткоффа в Кремле - 23.01.2026
Путин на английском поприветствовал Уиткоффа в Кремле
2026-01-23T00:31+0300
2026-01-23T00:31+0300
общество
сша
владимир путин
стив уиткофф
дональд трамп
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на английском поприветствовал в Кремле специального посланника президента США Стива Уиткоффа. Встреча Путина с Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером началась в Кремле в четверг вечером. "Nice to meet you again ("Рад снова вас видеть" - ред.)", - сказал Путин, приветствуя спецпосланника американского президента. Уиткофф в свою очередь ответил, что очень рад видеть российского лидера.
общество, сша, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп
Общество , США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дональд Трамп
00:31 23.01.2026
 

Путин на английском поприветствовал Уиткоффа в Кремле

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на английском поприветствовал в Кремле специального посланника президента США Стива Уиткоффа.
Встреча Путина с Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером началась в Кремле в четверг вечером.
"Nice to meet you again ("Рад снова вас видеть" - ред.)", - сказал Путин, приветствуя спецпосланника американского президента.
Уиткофф в свою очередь ответил, что очень рад видеть российского лидера.
 
