Путин на английском поприветствовал Уиткоффа в Кремле
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на английском поприветствовал в Кремле специального посланника президента США Стива Уиткоффа.
Встреча Путина с Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером началась в Кремле в четверг вечером.
"Nice to meet you again ("Рад снова вас видеть" - ред.)", - сказал Путин, приветствуя спецпосланника американского президента.
Уиткофф в свою очередь ответил, что очень рад видеть российского лидера.
