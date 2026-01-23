https://1prime.ru/20260123/putin-866807700.html

Путин на английском поприветствовал Уиткоффа в Кремле

2026-01-23T00:31+0300

общество

сша

владимир путин

стив уиткофф

дональд трамп

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на английском поприветствовал в Кремле специального посланника президента США Стива Уиткоффа. Встреча Путина с Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером началась в Кремле в четверг вечером. "Nice to meet you again ("Рад снова вас видеть" - ред.)", - сказал Путин, приветствуя спецпосланника американского президента. Уиткофф в свою очередь ответил, что очень рад видеть российского лидера.

сша

