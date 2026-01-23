https://1prime.ru/20260123/putin-866834352.html
Путин приехал в Физтех
Путин приехал в Физтех - 23.01.2026, ПРАЙМ
Путин приехал в Физтех
Президент России Владимир Путин в пятницу приехал в Московский физико-технический институт (МФТИ) в подмосковном Долгопрудном, передает корреспондент РИА... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T16:25+0300
2026-01-23T16:25+0300
2026-01-23T16:25+0300
россия
общество
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_0:167:3045:1880_1920x0_80_0_0_0f55b8a5e61669311ea339a8b0c042f0.jpg
МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу приехал в Московский физико-технический институт (МФТИ) в подмосковном Долгопрудном, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства посещает вуз в преддверии Дня российского студенчества. Как ожидается, президент пообщается со студентами и выпускниками института. День студента, или Татьянин день ежегодно отмечают в России 25 января. Традиционно в графике президента есть мероприятия, приуроченные к этому празднику. В разные годы Путин в этот день посещал ведущие российские вузы, где встречался с учащимися или общался со студентами по видеосвязи. В прошлом году накануне Дня студента он провел заседание попечительского совета МГУ имени Ломоносова.
https://1prime.ru/20260123/sr-866809095.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866536506_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_b90fa48e80bb247ada0f31bc7f21a06f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , владимир путин
РОССИЯ, Общество , Владимир Путин
МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в пятницу приехал в Московский физико-технический институт (МФТИ) в подмосковном Долгопрудном, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства посещает вуз в преддверии Дня российского студенчества. Как ожидается, президент пообщается со студентами и выпускниками института.
День студента, или Татьянин день ежегодно отмечают в России 25 января.
Традиционно в графике президента есть мероприятия, приуроченные к этому празднику. В разные годы Путин
в этот день посещал ведущие российские вузы, где встречался с учащимися или общался со студентами по видеосвязи.
В прошлом году накануне Дня студента он провел заседание попечительского совета МГУ имени Ломоносова.
СР предложила повысить стипендию для студентов очных отделений