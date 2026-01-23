https://1prime.ru/20260123/putin-866835557.html

Путин встретился со студентами и выпускниками Физтеха

общество

россия

мфти

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) незадолго до праздника российских студентов, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в пятницу приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном. Президент посещает институт в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день - День российского студенчества.

