Путин встретился со студентами и выпускниками Физтеха

2026-01-23T16:43+0300
2026-01-23T16:43+0300
2026-01-23T18:13+0300
общество
россия
мфти
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) незадолго до праздника российских студентов, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в пятницу приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном. Президент посещает институт в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день - День российского студенчества.
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) незадолго до праздника российских студентов, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в пятницу приехал в МФТИ
в подмосковном Долгопрудном.
Президент посещает институт в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день - День российского студенчества.
