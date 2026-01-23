Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин встретился со студентами и выпускниками Физтеха - 23.01.2026
Путин встретился со студентами и выпускниками Физтеха
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) незадолго до праздника российских студентов, передает корреспондент РИА Новости. Глава государства в пятницу приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном. Президент посещает институт в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день - День российского студенчества.
16:43 23.01.2026 (обновлено: 18:13 23.01.2026)
 
Путин встретился со студентами и выпускниками Физтеха

Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился со студентами и выпускниками Московского физико-технического института (МФТИ) незадолго до праздника российских студентов, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в пятницу приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном.
Президент посещает институт в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день - День российского студенчества.
