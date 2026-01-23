Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия лидирует во многих направлениях сельского хозяйства, заявил Путин - 23.01.2026
Россия лидирует во многих направлениях сельского хозяйства, заявил Путин
Россия лидирует во многих направлениях сельского хозяйства, заявил Путин - 23.01.2026, ПРАЙМ
Россия лидирует во многих направлениях сельского хозяйства, заявил Путин
Россия стала лидером во многих направлениях в области сельского хозяйства, но есть еще чем заняться в этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. | 23.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия стала лидером во многих направлениях в области сельского хозяйства, но есть еще чем заняться в этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы действительно стали лидерами по очень многим направлениям в области сельского хозяйства, но, сейчас не буду говорить о нашем лидерстве на внешних рынках по зерну, но нам есть чем заняться, это точно совершенно. Многие вещи, безусловно, нам важны, надо быть абсолютно самостоятельными. И пока здесь еще точно есть над чем работать", - сказал Путин на встрече со студентами МФТИ. Глава государства в пятницу приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном. Президент посещает институт в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день - День российского студенчества.
сельское хозяйство, россия, рф, владимир путин, мфти
Сельское хозяйство, РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, МФТИ
17:01 23.01.2026 (обновлено: 18:13 23.01.2026)
 
Россия лидирует во многих направлениях сельского хозяйства, заявил Путин

Путин: Россия стала лидером во многих направлениях сельского хозяйства

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия стала лидером во многих направлениях в области сельского хозяйства, но есть еще чем заняться в этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы действительно стали лидерами по очень многим направлениям в области сельского хозяйства, но, сейчас не буду говорить о нашем лидерстве на внешних рынках по зерну, но нам есть чем заняться, это точно совершенно. Многие вещи, безусловно, нам важны, надо быть абсолютно самостоятельными. И пока здесь еще точно есть над чем работать", - сказал Путин на встрече со студентами МФТИ.
Глава государства в пятницу приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном. Президент посещает институт в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день - День российского студенчества.
Сельское хозяйствоРОССИЯРФВладимир ПутинМФТИ
 
 
Заголовок открываемого материала