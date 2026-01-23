Россия лидирует во многих направлениях сельского хозяйства, заявил Путин

https://1prime.ru/20260123/putin-866837092.html

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия стала лидером во многих направлениях в области сельского хозяйства, но есть еще чем заняться в этом направлении, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы действительно стали лидерами по очень многим направлениям в области сельского хозяйства, но, сейчас не буду говорить о нашем лидерстве на внешних рынках по зерну, но нам есть чем заняться, это точно совершенно. Многие вещи, безусловно, нам важны, надо быть абсолютно самостоятельными. И пока здесь еще точно есть над чем работать", - сказал Путин на встрече со студентами МФТИ. Глава государства в пятницу приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном. Президент посещает институт в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день - День российского студенчества.

