Путин рассказал о работе России по развитию ледокольного флота

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия наращивает работу по развитию ледокольного флота, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы наращиваем, конечно, эту работу (по развитию ледокольного флота - ред.) ", - сказал Путин во время встречи со студентами МФТИ в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день - День российского студенчества.

