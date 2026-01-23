https://1prime.ru/20260123/putin-866838221.html
Путин рассказал о работе России по развитию ледокольного флота
Путин рассказал о работе России по развитию ледокольного флота - 23.01.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о работе России по развитию ледокольного флота
Россия наращивает работу по развитию ледокольного флота, заявил президент РФ Владимир Путин. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T17:13+0300
2026-01-23T17:13+0300
2026-01-23T18:11+0300
россия
рф
владимир путин
мфти
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866841187_0:168:3044:1880_1920x0_80_0_0_8b51110414cd9155fd230aa7c5f44924.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия наращивает работу по развитию ледокольного флота, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы наращиваем, конечно, эту работу (по развитию ледокольного флота - ред.) ", - сказал Путин во время встречи со студентами МФТИ в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день - День российского студенчества.
https://1prime.ru/20251216/manturov-865599520.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866841187_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_7158eab6335dfc6ce45d57bffde7750b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, владимир путин, мфти
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, МФТИ
Путин рассказал о работе России по развитию ледокольного флота
Путин: Россия наращивает работу по развитию ледокольного флота