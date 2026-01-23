Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал о работе России по развитию ледокольного флота - 23.01.2026
Путин рассказал о работе России по развитию ледокольного флота
Путин рассказал о работе России по развитию ледокольного флота - 23.01.2026, ПРАЙМ
Путин рассказал о работе России по развитию ледокольного флота
Россия наращивает работу по развитию ледокольного флота, заявил президент РФ Владимир Путин. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T17:13+0300
2026-01-23T18:11+0300
россия
рф
владимир путин
мфти
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866841187_0:168:3044:1880_1920x0_80_0_0_8b51110414cd9155fd230aa7c5f44924.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия наращивает работу по развитию ледокольного флота, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы наращиваем, конечно, эту работу (по развитию ледокольного флота - ред.) ", - сказал Путин во время встречи со студентами МФТИ в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день - День российского студенчества.
рф
россия, рф, владимир путин, мфти
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, МФТИ
17:13 23.01.2026 (обновлено: 18:11 23.01.2026)
 
Путин рассказал о работе России по развитию ледокольного флота

Путин: Россия наращивает работу по развитию ледокольного флота

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Президент РФ Владимир Путин посещает Московский физико-технический институт
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия наращивает работу по развитию ледокольного флота, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы наращиваем, конечно, эту работу (по развитию ледокольного флота - ред.) ", - сказал Путин во время встречи со студентами МФТИ в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день - День российского студенчества.
РОССИЯ, РФ, Владимир Путин, МФТИ
 
 
