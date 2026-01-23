https://1prime.ru/20260123/putin-866838736.html
Путин отметил важность освоения Севморпути для международной торговли
Путин отметил важность освоения Севморпути для международной торговли - 23.01.2026, ПРАЙМ
Путин отметил важность освоения Севморпути для международной торговли
Освоение Северного морского пути важно как для России, так и для международной торговли, заявил президент России Владимир Путин. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T17:25+0300
2026-01-23T17:25+0300
2026-01-23T18:10+0300
экономика
россия
владимир путин
мфти
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866841143_0:181:2997:1867_1920x0_80_0_0_f77fa95780588bc826f595017b059340.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Освоение Северного морского пути важно как для России, так и для международной торговли, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном. Президент посещает институт в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день - День российского студенчества. "Освоение Северного морского пути очень важно и для нас, и для международной торговли, для логистики очень важно, поэтому любые исследования в этом направлении чрезвычайно востребованы", - сказал Путин в ходе встречи со студентами.
https://1prime.ru/20260123/putin-866838221.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/17/866841143_19:0:2750:2048_1920x0_80_0_0_34d461ae7ca627b2813ea83f2ab72232.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, мфти
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, МФТИ
Путин отметил важность освоения Севморпути для международной торговли
Путин: освоение Севморпути важно для России и международной торговли