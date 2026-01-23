https://1prime.ru/20260123/putin-866838736.html

Путин отметил важность освоения Севморпути для международной торговли

экономика

россия

владимир путин

мфти

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Освоение Северного морского пути важно как для России, так и для международной торговли, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства в пятницу приехал в МФТИ в подмосковном Долгопрудном. Президент посещает институт в преддверии 25 января, когда учащиеся вузов России отметят Татьянин день - День российского студенчества. "Освоение Северного морского пути очень важно и для нас, и для международной торговли, для логистики очень важно, поэтому любые исследования в этом направлении чрезвычайно востребованы", - сказал Путин в ходе встречи со студентами.

россия, владимир путин, мфти