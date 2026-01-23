Первый день переговоров по Украине в ОАЭ завершился, пишут СМИ

https://1prime.ru/20260123/reyter-866849373.html
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Переговоры в Абу-Даби по урегулированию на Украине на сегодня завершились, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник. "Переговоры в Абу-Даби на сегодня окончились", - говорится в сообщении агентства.
