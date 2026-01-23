https://1prime.ru/20260123/rf-866812493.html

РФ и США на переговорах в Кремле "на двоих" определили дальнейшие действия - Ушаков

2026-01-23T05:49+0300

экономика

россия

мировая экономика

сша

рф

москва

юрий ушаков

владимир путин

кирилл дмитриев

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866812493.jpg?1769136550

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Встреча президента РФ Владимира Путина с американской делегацией была нацелена на то, чтобы Москва смогла получить информацию по итогам контактов США с представителями Киева и Европы и уже "на двоих" с Вашингтоном определила параметры дальнейших действий, рассказал журналистам помощник президента России Юрий Ушаков. "Встреча президента России с американскими представителями и была специально сфокусирована на том, чтобы получить информацию по итогам контактов американцев с украинцами и европейскими партнерами и вместе уже как бы "на двоих" определить параметры дальнейших действий", - сообщил он. По словам Ушакова, "следующий шаг в этом направлении был согласован". Им стали запланированные встречи в ОАЭ рабочих групп: трехсторонней рабочей группы по безопасности, которую возглавил начальник Главного управления Генерального штаба, адмирал Игорь Костюков, и двусторонней российско-американской рабочей группы по экономическим делам, в которую вошли спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и спецпредставитель президента США Стив Уиткофф. Встреча Путина и Уиткоффа, согласно сообщению на сайте Кремля, началась в четверг в 23.25 по московскому времени. Переговоры продлились почти четыре часа. Со стороны России в них также принимали участие Ушаков и Дмитриев, со стороны США - основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и старший советник Белого дома, комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум.

2026

