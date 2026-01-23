https://1prime.ru/20260123/roskomnadzor-866810683.html

В Роскомнадзоре рассказали о снижении числа блокировок в соцсетях

23.01.2026

В Роскомнадзоре рассказали о снижении числа блокировок в соцсетях

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Число заблокированного контента экстремистского и террористического характера в 2025 году снизилось на 22%, до 41,5 тысячи единиц, подсчитали для РИА Новости в Роскомнадзоре. Информация была удалена либо заблокирована в соцсетях "ВКонтакте", "Одноклассники", "МойМир", "Ответы Mail.ru", Rutube, TikTok, Likee и Telegram. "Контент экстремистского и террористического характера - 41,5 тысячи, снижение на 22%", - сообщили в ведомстве, комментируя итоги 2025 года. Кроме того, снизилось количество заблокированного в соцсетях суицидального контента - на 6%, до 32,2 тысячи, и материалов с фейками об СВО - на 5%, составив 29,6 тысячи единиц. В целом по итогам прошлого года Роскомнадзор заблокировал на 59% больше материалов, чем в 2024 году, - 1,289 миллиона. Из них сильнее всего выросли блокировки материалов о средствах обхода блокировки - более чем в 13 раз, до 93 тысяч, а также ЛГБТ-контента - в 3,7 раза, до 170,3 тысячи (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Число заблокированного контента о продаже алкоголя выросло почти втрое, превысив 18,7 тысячи, а контента с детской порнографией - в 2,3 раза, составив 155,6 тысячи.

