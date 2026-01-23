https://1prime.ru/20260123/rossija-866807900.html

В России борщевой набор подешевел почти на 19%

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Стоимость борщевого набора в России по итогам прошлого года в среднем снизилась почти на 19%, сильнее всего подешевели капуста и картошка, подсчитало РИА Новости на основании статистических данных. Средняя цена на овощи борщевого набора составила 205 рублей. Годом ранее она была на уровне 253 рубля. Таким образом, борщевой набор подешевел на 18,9%, или на 48 рублей. Сильнее всего за год подешевела капуста - на 27,6%, ее средняя цена по стране в конце прошлого года составила 34,4 рубля за килограмм. Картошка снизилась в цене на 21,6% - до 43,4 рубля. Далее идет репчатый лук, который за прошлый год подешевел почти на 17% и стал в среднем стоить 42,7 рубля за килограмм. Цена на свеклу снизилась на 16% - до 40,1 рубля, а на морковь - на 8,9%, до 44,4 рубля.

