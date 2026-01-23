Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России борщевой набор подешевел почти на 19% - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260123/rossija-866807900.html
В России борщевой набор подешевел почти на 19%
В России борщевой набор подешевел почти на 19% - 23.01.2026, ПРАЙМ
В России борщевой набор подешевел почти на 19%
Стоимость борщевого набора в России по итогам прошлого года в среднем снизилась почти на 19%, сильнее всего подешевели капуста и картошка, подсчитало РИА... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T00:46+0300
2026-01-23T00:46+0300
бизнес
экономика
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866807900.jpg?1769118408
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Стоимость борщевого набора в России по итогам прошлого года в среднем снизилась почти на 19%, сильнее всего подешевели капуста и картошка, подсчитало РИА Новости на основании статистических данных. Средняя цена на овощи борщевого набора составила 205 рублей. Годом ранее она была на уровне 253 рубля. Таким образом, борщевой набор подешевел на 18,9%, или на 48 рублей. Сильнее всего за год подешевела капуста - на 27,6%, ее средняя цена по стране в конце прошлого года составила 34,4 рубля за килограмм. Картошка снизилась в цене на 21,6% - до 43,4 рубля. Далее идет репчатый лук, который за прошлый год подешевел почти на 17% и стал в среднем стоить 42,7 рубля за килограмм. Цена на свеклу снизилась на 16% - до 40,1 рубля, а на морковь - на 8,9%, до 44,4 рубля.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, Экономика, РОССИЯ
00:46 23.01.2026
 
В России борщевой набор подешевел почти на 19%

Цена борщевого набора в России за год снизилась почти на 19 процентов

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Стоимость борщевого набора в России по итогам прошлого года в среднем снизилась почти на 19%, сильнее всего подешевели капуста и картошка, подсчитало РИА Новости на основании статистических данных.
Средняя цена на овощи борщевого набора составила 205 рублей. Годом ранее она была на уровне 253 рубля. Таким образом, борщевой набор подешевел на 18,9%, или на 48 рублей.
Сильнее всего за год подешевела капуста - на 27,6%, ее средняя цена по стране в конце прошлого года составила 34,4 рубля за килограмм. Картошка снизилась в цене на 21,6% - до 43,4 рубля.
Далее идет репчатый лук, который за прошлый год подешевел почти на 17% и стал в среднем стоить 42,7 рубля за килограмм. Цена на свеклу снизилась на 16% - до 40,1 рубля, а на морковь - на 8,9%, до 44,4 рубля.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала