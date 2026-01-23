https://1prime.ru/20260123/rossija-866809383.html
Россия сократила покупки видеоигровых консолей из Китая на треть
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года сократила покупки видеоигровых консолей из Китая на треть - до 63,5 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Снижение по итогам прошлого года произошло после резкого роста в 2024 году: тогда отгрузки в годовом выражении подскочили сразу втрое, до 95,4 миллиона долларов.
В целом Китай нарастил поставки игровых консолей на зарубежные рынки в 2025 году на 16%, до 12,2 миллиарда долларов. Россия при этом является относительно скромным их покупателем - на нее в прошлом году пришлось 0,5% всего экспорта.
