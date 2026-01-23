https://1prime.ru/20260123/rossija-866809383.html

Россия сократила покупки видеоигровых консолей из Китая на треть

Россия сократила покупки видеоигровых консолей из Китая на треть - 23.01.2026, ПРАЙМ

Россия сократила покупки видеоигровых консолей из Китая на треть

Россия по итогам прошлого года сократила покупки видеоигровых консолей из Китая на треть - до 63,5 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T02:47+0300

2026-01-23T02:47+0300

2026-01-23T02:47+0300

россия

бизнес

китай

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866809383.jpg?1769125652

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года сократила покупки видеоигровых консолей из Китая на треть - до 63,5 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Снижение по итогам прошлого года произошло после резкого роста в 2024 году: тогда отгрузки в годовом выражении подскочили сразу втрое, до 95,4 миллиона долларов. В целом Китай нарастил поставки игровых консолей на зарубежные рынки в 2025 году на 16%, до 12,2 миллиарда долларов. Россия при этом является относительно скромным их покупателем - на нее в прошлом году пришлось 0,5% всего экспорта.

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, бизнес, китай