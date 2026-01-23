Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия сократила покупки видеоигровых консолей из Китая на треть - 23.01.2026, ПРАЙМ
Россия сократила покупки видеоигровых консолей из Китая на треть
россия
бизнес
китай
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года сократила покупки видеоигровых консолей из Китая на треть - до 63,5 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни. Снижение по итогам прошлого года произошло после резкого роста в 2024 году: тогда отгрузки в годовом выражении подскочили сразу втрое, до 95,4 миллиона долларов. В целом Китай нарастил поставки игровых консолей на зарубежные рынки в 2025 году на 16%,  до 12,2 миллиарда долларов. Россия при этом является относительно скромным их покупателем - на нее в прошлом году пришлось 0,5% всего экспорта.
россия, бизнес, китай
РОССИЯ, Бизнес, КИТАЙ
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Россия по итогам прошлого года сократила покупки видеоигровых консолей из Китая на треть - до 63,5 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным китайской таможни.
Снижение по итогам прошлого года произошло после резкого роста в 2024 году: тогда отгрузки в годовом выражении подскочили сразу втрое, до 95,4 миллиона долларов.
В целом Китай нарастил поставки игровых консолей на зарубежные рынки в 2025 году на 16%,  до 12,2 миллиарда долларов. Россия при этом является относительно скромным их покупателем - на нее в прошлом году пришлось 0,5% всего экспорта.
 
Заголовок открываемого материала