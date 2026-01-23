Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
05:46 23.01.2026
 
Россияне стали чаще покупать снаряжение для сноубординга из-за рубежа

CDEK: заказы снаряжения для сноубординга из-за рубежа выросли на 77%

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Заказы снаряжения для катания на сноуборде из-за рубежа выросли на 77% в 2025 году по сравнению с 2024 годом, говорится в исследовании сервиса доставки товаров популярных брендов из-за рубежа CDEK.Shopping.
"В 2025 году аналитики фиксируют повальный интерес россиян к сноубордингу: спрос на товары вырос на 77%. Структура покупок в сегменте сноубординга заметно изменилась: если в 2024 году рынок держался на базовой экипировке, прежде всего ботинках и креплениях, то в 2025-м спрос стал более дробным", - сказано в исследовании.
Средний чек на снаряжение для сноуборда снизился на 9%, до 38 тысяч рублей. Чаще всего россияне заказывали ботинки, крепления, очки, инструменты и одежду.
Продажи товаров для лыжного спорта выросли на 7,7%, а средний чек вырос на 10%, до 25 тысяч рублей. В 2025 году лидерами продаж стали перчатки, шлемы и очки.
"Перераспределение показывает переход на умеренное и осознанное потребление: сноубордисты реже обновляют "основу" - ботинки, но чаще докупают аксессуары и сервисные товары. … Эксперты сервиса отмечают, что лыжники традиционно больше внимания уделяют защите и комфорту, а обновление экипировки происходит более планомерно, без резких сдвигов между сезонами", - отмечается в исследовании.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯ
 
 
