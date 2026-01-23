Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В "Работы.ру" рассказали о росте зарплат в оборонном секторе - 23.01.2026
В "Работы.ру" рассказали о росте зарплат в оборонном секторе
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Уровень заработной платы в сферах оборонно-промышленного комплекса, информационных технологий и высокотехнологичного инженерного проектирования может вырасти на 10-20% в 2026 году, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора "Работы.ру" Александр Ветерков. Эксперт рассказал, что в 2026 году прогнозируется увеличение предложений по заработной плате в ключевых и инновационных секторах. "Это коснется прежде всего оборонно-промышленного комплекса, сферы информационных технологий (в частности, направлений искусственного интеллекта и кибербезопасности), а также области высокотехнологичного инженерного проектирования. В данных сегментах уровень вознаграждения может увеличиться на 10–20% и более", - отметил Ветерков. При этом он добавил, что в 2025 году зарплатная гонка для бизнеса стала нерентабельной, поскольку рост издержек и замедление выручки сделали увеличение фонда оплаты труда убыточным.
2026
02:11 23.01.2026
 
Заголовок открываемого материала