В "Работы.ру" рассказали о росте зарплат в оборонном секторе

2026-01-23T02:11+0300

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Уровень заработной платы в сферах оборонно-промышленного комплекса, информационных технологий и высокотехнологичного инженерного проектирования может вырасти на 10-20% в 2026 году, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора "Работы.ру" Александр Ветерков. Эксперт рассказал, что в 2026 году прогнозируется увеличение предложений по заработной плате в ключевых и инновационных секторах. "Это коснется прежде всего оборонно-промышленного комплекса, сферы информационных технологий (в частности, направлений искусственного интеллекта и кибербезопасности), а также области высокотехнологичного инженерного проектирования. В данных сегментах уровень вознаграждения может увеличиться на 10–20% и более", - отметил Ветерков. При этом он добавил, что в 2025 году зарплатная гонка для бизнеса стала нерентабельной, поскольку рост издержек и замедление выручки сделали увеличение фонда оплаты труда убыточным.

2026

