Росжелдор рассказал о вложениях в модернизацию КЖД в 2025 году
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Вложения в комплексную модернизацию Крымской железной дороги (КЖД) в 2025 году составили более 850 миллионов рублей и пошли на обновление инфраструктуры и парка подвижного состава магистрали, сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор). "Инвестиции в комплексную модернизацию Крымской железной дороги в 2025 году превысили 850 млн рублей. Средства направлены на обновление инфраструктуры и парка подвижного состава магистрали. В частности, на капитальный ремонт путей и платформ и внедрение современных систем безопасности и диагностики", - говорится в сообщении Росжелдора. В частности, продолжилась реализация стратегически важного инфраструктурного проекта строительства двухпутных вставок на участке Владиславовка – Семь Колодезей линии Джанкой – Керчь. Укладка второго пути увеличит пропускную способность и сократит время следования поездов. Также выполнена значительная часть работ в рамках реконструкции пассажирских платформ и строительства двух железнодорожных переездов. Завершение модернизации инфраструктуры позволит повысить уровень комфорта и безопасности пассажиров, а также улучшить транспортную доступность Крыма и Севастополя. "Уверенные результаты по итогам 2025 года - рекордные объёмы перевозок, а также выполненная программа модернизации - создали прочный задел. Рост грузопотока, который мы наблюдаем и планируем развивать, является для нас стратегическим направлением. Это даёт нам отличные стартовые позиции для решения задач 2026 года", - приводятся в сообщении Росжелдора слова гендиректора ФГУП "КЖД" Михаила Гончарова. Пассажирские перевозки на КЖД в 2025 году достигли исторического максимума - более 11,3 миллиона человек. Грузовые перевозки вышли на пик с 2020 года – 6 миллиона тонн (+18% к 2024 году).
17:42 23.01.2026
 
Росжелдор рассказал о вложениях в модернизацию КЖД в 2025 году

Росжелдор: вложения в модернизацию КЖД в 2025 году превысили 850 миллионов рублей

Железная дорога. Архивное фото
© fotolia.com / Tomas Sereda
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Вложения в комплексную модернизацию Крымской железной дороги (КЖД) в 2025 году составили более 850 миллионов рублей и пошли на обновление инфраструктуры и парка подвижного состава магистрали, сообщило Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор).
"Инвестиции в комплексную модернизацию Крымской железной дороги в 2025 году превысили 850 млн рублей. Средства направлены на обновление инфраструктуры и парка подвижного состава магистрали. В частности, на капитальный ремонт путей и платформ и внедрение современных систем безопасности и диагностики", - говорится в сообщении Росжелдора.
В частности, продолжилась реализация стратегически важного инфраструктурного проекта строительства двухпутных вставок на участке Владиславовка – Семь Колодезей линии ДжанкойКерчь. Укладка второго пути увеличит пропускную способность и сократит время следования поездов.
Также выполнена значительная часть работ в рамках реконструкции пассажирских платформ и строительства двух железнодорожных переездов. Завершение модернизации инфраструктуры позволит повысить уровень комфорта и безопасности пассажиров, а также улучшить транспортную доступность Крыма и Севастополя.
"Уверенные результаты по итогам 2025 года - рекордные объёмы перевозок, а также выполненная программа модернизации - создали прочный задел. Рост грузопотока, который мы наблюдаем и планируем развивать, является для нас стратегическим направлением. Это даёт нам отличные стартовые позиции для решения задач 2026 года", - приводятся в сообщении Росжелдора слова гендиректора ФГУП "КЖД" Михаила Гончарова.
Пассажирские перевозки на КЖД в 2025 году достигли исторического максимума - более 11,3 миллиона человек. Грузовые перевозки вышли на пик с 2020 года – 6 миллиона тонн (+18% к 2024 году).
