Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций перешел к снижению - 23.01.2026, ПРАЙМ

Российский рынок акций перешел к снижению

Российский рынок акций переходит к небольшому снижению в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. | 23.01.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций переходит к небольшому снижению в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск снижается на 0,13% относительно предыдущего закрытия - до 2 764,51 пункта. При этом утром на открытии торгов он немного рос. "В пятницу инвесторы будут отыгрывать новости, поступающие по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", - считают аналитики компании "Цифра брокер". Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа согласно сообщению на сайте Кремля, началась накануне в 23.25 по московскому времени. Переговоры продлились почти четыре часа. Рынок надеется на конкретные сигналы, в том числе относительно возможного использования замороженных активов, а любые подвижки в сторону мирного соглашения или энергетического перемирия могут спровоцировать рост индекса Мосбиржи выше 2850 пунктов, комментируют аналитики "Цифра брокера". В лидерах снижения котировок - акции "Вуш Холдинга" (−1,04%), "Полюса" (−0,79%), "Татнефти" (−0,62%), префы "Башнефти" (−0,45%) и обыкновенные акции "Инарктики" (−0,43%). В лидерах роста стоимости - акции "М.Видео" (+6,44%), "Русгидро" (+3,94%), ТГК-1 (+3,6%), "Интер РАО" (+3,34%) и "Мечела" (+3,31%). "Ждем, что и сегодня на рынок акций в целом и весовые бумаги нефтегазового и финансового секторов в первую очередь продолжат испытывать дефицит идей, что в сочетании с фактором конца недели, новостными рисками выходных и крепким рублем заставляет опасаться сохранения смешанной динамики котировок ликвидных бумаг и сдержанно негативной динамики индекса", - поделился Евгений Локтюхов из ПСБ. Актуальным на сегодня по индексу Мосбиржи будет диапазон 2730-2770 пунктов, считает эксперт. "Состоявшаяся ночью встреча американских переговорщиков с президентом РФ не прояснила ситуацию. Ждем новостей с намеченной двухдневной встречи "Россия- США - Украина" в ОАЭ, которые с учетом низкой ликвидности рынка в выходные дни способны привести к относительно сильным движениям рынка", - считает Игорь Соколов из "Алор брокер". "На следующей неделе динамика индексов будет во многом зависеть от новостей по трехсторонней встрече представителей Украины, США и России в ОАЭ", - заключают аналитики компании "Цифра брокер".

