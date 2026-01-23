Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций перешел к снижению - 23.01.2026
Российский рынок акций перешел к снижению
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций переходит к небольшому снижению в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск снижается на 0,13% относительно предыдущего закрытия - до 2 764,51 пункта. При этом утром на открытии торгов он немного рос. "В пятницу инвесторы будут отыгрывать новости, поступающие по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", - считают аналитики компании "Цифра брокер". Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа согласно сообщению на сайте Кремля, началась накануне в 23.25 по московскому времени. Переговоры продлились почти четыре часа. Рынок надеется на конкретные сигналы, в том числе относительно возможного использования замороженных активов, а любые подвижки в сторону мирного соглашения или энергетического перемирия могут спровоцировать рост индекса Мосбиржи выше 2850 пунктов, комментируют аналитики "Цифра брокера". В лидерах снижения котировок - акции "Вуш Холдинга" (−1,04%), "Полюса" (−0,79%), "Татнефти" (−0,62%), префы "Башнефти" (−0,45%) и обыкновенные акции "Инарктики" (−0,43%). В лидерах роста стоимости - акции "М.Видео" (+6,44%), "Русгидро" (+3,94%), ТГК-1 (+3,6%), "Интер РАО" (+3,34%) и "Мечела" (+3,31%). "Ждем, что и сегодня на рынок акций в целом и весовые бумаги нефтегазового и финансового секторов в первую очередь продолжат испытывать дефицит идей, что в сочетании с фактором конца недели, новостными рисками выходных и крепким рублем заставляет опасаться сохранения смешанной динамики котировок ликвидных бумаг и сдержанно негативной динамики индекса", - поделился Евгений Локтюхов из ПСБ. Актуальным на сегодня по индексу Мосбиржи будет диапазон 2730-2770 пунктов, считает эксперт. "Состоявшаяся ночью встреча американских переговорщиков с президентом РФ не прояснила ситуацию. Ждем новостей с намеченной двухдневной встречи "Россия- США - Украина" в ОАЭ, которые с учетом низкой ликвидности рынка в выходные дни способны привести к относительно сильным движениям рынка", - считает Игорь Соколов из "Алор брокер". "На следующей неделе динамика индексов будет во многом зависеть от новостей по трехсторонней встрече представителей Украины, США и России в ОАЭ", - заключают аналитики компании "Цифра брокер".
рынок, торги, акции, сша, рф, оаэ, владимир путин, стив уиткофф, джаред кушнер, мосбиржа, татнефть, башнефть
Экономика, Рынок, Торги, Акции, США, РФ, ОАЭ, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Мосбиржа, Татнефть, Башнефть
Вывеска на здании Московской биржи
Вывеска на здании Московской биржи. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций переходит к небольшому снижению в начале основной торговой сессии пятницы, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск снижается на 0,13% относительно предыдущего закрытия - до 2 764,51 пункта. При этом утром на открытии торгов он немного рос.
"В пятницу инвесторы будут отыгрывать новости, поступающие по итогам встречи президента России Владимира Путина со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером", - считают аналитики компании "Цифра брокер".
Встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа согласно сообщению на сайте Кремля, началась накануне в 23.25 по московскому времени. Переговоры продлились почти четыре часа.
Рынок надеется на конкретные сигналы, в том числе относительно возможного использования замороженных активов, а любые подвижки в сторону мирного соглашения или энергетического перемирия могут спровоцировать рост индекса Мосбиржи выше 2850 пунктов, комментируют аналитики "Цифра брокера".
В лидерах снижения котировок - акции "Вуш Холдинга" (−1,04%), "Полюса" (−0,79%), "Татнефти" (−0,62%), префы "Башнефти" (−0,45%) и обыкновенные акции "Инарктики" (−0,43%). В лидерах роста стоимости - акции "М.Видео" (+6,44%), "Русгидро" (+3,94%), ТГК-1 (+3,6%), "Интер РАО" (+3,34%) и "Мечела" (+3,31%).
"Ждем, что и сегодня на рынок акций в целом и весовые бумаги нефтегазового и финансового секторов в первую очередь продолжат испытывать дефицит идей, что в сочетании с фактором конца недели, новостными рисками выходных и крепким рублем заставляет опасаться сохранения смешанной динамики котировок ликвидных бумаг и сдержанно негативной динамики индекса", - поделился Евгений Локтюхов из ПСБ.
Актуальным на сегодня по индексу Мосбиржи будет диапазон 2730-2770 пунктов, считает эксперт.
"Состоявшаяся ночью встреча американских переговорщиков с президентом РФ не прояснила ситуацию. Ждем новостей с намеченной двухдневной встречи "Россия- США - Украина" в ОАЭ, которые с учетом низкой ликвидности рынка в выходные дни способны привести к относительно сильным движениям рынка", - считает Игорь Соколов из "Алор брокер".
"На следующей неделе динамика индексов будет во многом зависеть от новостей по трехсторонней встрече представителей Украины, США и России в ОАЭ", - заключают аналитики компании "Цифра брокер".
 
Экономика Рынок Торги Акции США РФ ОАЭ Владимир Путин Стив Уиткофф Джаред Кушнер Мосбиржа Татнефть Башнефть
 
 
