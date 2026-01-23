Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российский рынок акций вырос в ожидании новостей из Абу-Даби - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260123/rynok-866830937.html
Российский рынок акций вырос в ожидании новостей из Абу-Даби
Российский рынок акций вырос в ожидании новостей из Абу-Даби - 23.01.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос в ожидании новостей из Абу-Даби
Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем в пятницу, ожидая новых новостей касаемо урегулирования украинского конфликта из Абу-даби, следует из... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T14:56+0300
2026-01-23T15:19+0300
экономика
рынок
торги
сша
абу-даби
рф
юрий ушаков
владимир путин
стив уиткофф
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866523897_0:0:3019:1699_1920x0_80_0_0_6a6d5d430687e284f9c3af1093c05bf4.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем в пятницу, ожидая новых новостей касаемо урегулирования украинского конфликта из Абу-даби, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.33 мск рос на 0,11% до 2 771,11 пункта. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В четверг президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. "Встреча была охарактеризована как содержательная и доверительная, что дало рынку надежду на прогресс в решении территориальных вопросов и ситуации с замороженными активами. К слову, объем заблокированных российских средств в США оценивается в сумму чуть менее 5 миллиардов долларов США. Параллельно с этим инвесторы ожидают новостей из Абу-Даби, где начинает работу трехсторонняя группа по вопросам безопасности. В ближайшее время именно эти новости будут влиять на действия инвесторов на Мосбирже", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер". "Российский рынок акций настроен скорее позитивно. Инвесторы следят за ходом мирных переговоров: вчера – за визитом посланников Трампа в Кремль, сегодня и завтра – за встречей делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Однако в этот раз реакция рынка более сдержанная, чем раньше", - рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам". В лидерах роста - акции "ОГК 2" (+2,41%), "М.Видео" (+1,65%), "Башнефти" (+1,41%), "Акрона" (+1,12%) и "Группы Позитив" (+1,01%). В лидерах снижения - акции "Россетей" (−1,62%), ОВК (−1,57%), "Русгидро" (−1,55%), "АФК Система" (−0,76%) и ТГК 1 (−0,75%). "В России в последний день недели все внимание игроков будет приковано к событиям вокруг переговоров в ОАЭ, волатильность может остаться высокой", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Пятница также отметится публикацией первых данных по платежному балансу РФ в ноябре и выходом данных ЦБ по динамике инфляции в декабре в разрезе регионов, напомнил он. "Закрытие основной сессии, скорее всего, пройдет на положительной территории, а если будут хорошие новости, то рост может усилиться", - заключил Калачев.
https://1prime.ru/20260123/vstrecha-866825331.html
сша
абу-даби
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866523897_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ac961a50af32a69486b5eaf2bec5469.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, абу-даби, рф, юрий ушаков, владимир путин, стив уиткофф, мосбиржа, финам, м.видео
Экономика, Рынок, Торги, США, Абу-Даби, РФ, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Мосбиржа, Финам, М.Видео
14:56 23.01.2026 (обновлено: 15:19 23.01.2026)
 
Российский рынок акций вырос в ожидании новостей из Абу-Даби

Рынок акций РФ вырос в ожидании новостей из Абу-Даби о переговорах по Украине

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание Московской биржи
Здание Московской биржи - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Здание Московской биржи. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем в пятницу, ожидая новых новостей касаемо урегулирования украинского конфликта из Абу-даби, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.33 мск рос на 0,11% до 2 771,11 пункта.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины.
В четверг президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.
Кирилл Дмитриев - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Встреча Дмитриева и Уиткоффа в Абу-Даби продлится два дня, сообщил Песков
12:59
"Встреча была охарактеризована как содержательная и доверительная, что дало рынку надежду на прогресс в решении территориальных вопросов и ситуации с замороженными активами. К слову, объем заблокированных российских средств в США оценивается в сумму чуть менее 5 миллиардов долларов США. Параллельно с этим инвесторы ожидают новостей из Абу-Даби, где начинает работу трехсторонняя группа по вопросам безопасности. В ближайшее время именно эти новости будут влиять на действия инвесторов на Мосбирже", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер".
"Российский рынок акций настроен скорее позитивно. Инвесторы следят за ходом мирных переговоров: вчера – за визитом посланников Трампа в Кремль, сегодня и завтра – за встречей делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Однако в этот раз реакция рынка более сдержанная, чем раньше", - рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам".
В лидерах роста - акции "ОГК 2" (+2,41%), "М.Видео" (+1,65%), "Башнефти" (+1,41%), "Акрона" (+1,12%) и "Группы Позитив" (+1,01%).
В лидерах снижения - акции "Россетей" (−1,62%), ОВК (−1,57%), "Русгидро" (−1,55%), "АФК Система" (−0,76%) и ТГК 1 (−0,75%).
"В России в последний день недели все внимание игроков будет приковано к событиям вокруг переговоров в ОАЭ, волатильность может остаться высокой", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
Пятница также отметится публикацией первых данных по платежному балансу РФ в ноябре и выходом данных ЦБ по динамике инфляции в декабре в разрезе регионов, напомнил он.
"Закрытие основной сессии, скорее всего, пройдет на положительной территории, а если будут хорошие новости, то рост может усилиться", - заключил Калачев.
 
ЭкономикаРынокТоргиСШААбу-ДабиРФЮрий УшаковВладимир ПутинСтив УиткоффМосбиржаФинамМ.Видео
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала