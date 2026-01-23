https://1prime.ru/20260123/rynok-866830937.html

Российский рынок акций вырос в ожидании новостей из Абу-Даби

Российский рынок акций вырос в ожидании новостей из Абу-Даби

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций демонстрирует небольшой рост днем в пятницу, ожидая новых новостей касаемо урегулирования украинского конфликта из Абу-даби, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.33 мск рос на 0,11% до 2 771,11 пункта. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей РФ, США и Украины. В четверг президент России Владимир Путин провел в Кремле переговоры со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. "Встреча была охарактеризована как содержательная и доверительная, что дало рынку надежду на прогресс в решении территориальных вопросов и ситуации с замороженными активами. К слову, объем заблокированных российских средств в США оценивается в сумму чуть менее 5 миллиардов долларов США. Параллельно с этим инвесторы ожидают новостей из Абу-Даби, где начинает работу трехсторонняя группа по вопросам безопасности. В ближайшее время именно эти новости будут влиять на действия инвесторов на Мосбирже", - комментирует Иван Ефанов из "Цифра брокер". "Российский рынок акций настроен скорее позитивно. Инвесторы следят за ходом мирных переговоров: вчера – за визитом посланников Трампа в Кремль, сегодня и завтра – за встречей делегаций России, США и Украины в Абу-Даби. Однако в этот раз реакция рынка более сдержанная, чем раньше", - рассказал Алексей Калачев из ФГ "Финам". В лидерах роста - акции "ОГК 2" (+2,41%), "М.Видео" (+1,65%), "Башнефти" (+1,41%), "Акрона" (+1,12%) и "Группы Позитив" (+1,01%). В лидерах снижения - акции "Россетей" (−1,62%), ОВК (−1,57%), "Русгидро" (−1,55%), "АФК Система" (−0,76%) и ТГК 1 (−0,75%). "В России в последний день недели все внимание игроков будет приковано к событиям вокруг переговоров в ОАЭ, волатильность может остаться высокой", - считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Пятница также отметится публикацией первых данных по платежному балансу РФ в ноябре и выходом данных ЦБ по динамике инфляции в декабре в разрезе регионов, напомнил он. "Закрытие основной сессии, скорее всего, пройдет на положительной территории, а если будут хорошие новости, то рост может усилиться", - заключил Калачев.

