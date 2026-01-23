https://1prime.ru/20260123/rynok-866845209.html
Российский рынок акций вырос на 1,59% за неделю
Российский рынок акций вырос на 1,59% за неделю - 23.01.2026, ПРАЙМ
Российский рынок акций вырос на 1,59% за неделю
Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,33% и вырос на 1,59% за неделю, следует из данных Московской биржи. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T19:05+0300
2026-01-23T19:05+0300
2026-01-23T19:05+0300
экономика
рынок
акции
торги
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f985ac6f50711927891321b69914b394.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,33% и вырос на 1,59% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,33%, до 2777,29 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,06% до 1179,52 пункта, долларовый РТС – на 0,49%, до 1152,34 пункта. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,59%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,58%, РТС - на 4,15%.
https://1prime.ru/20260123/tsb-866843482.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84056/04/840560443_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b66cd25127fbad4f643627c4174dac53.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс
Экономика, Рынок, Акции, Торги, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций вырос на 1,59% за неделю
Российский рынок акций за сессию повысился на 0,33% и вырос на 1,59% за неделю