Российский рынок акций вырос на 1,59% за неделю

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию повысился на 0,33% и вырос на 1,59% за неделю, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов повысился на 0,33%, до 2777,29 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,06% до 1179,52 пункта, долларовый РТС – на 0,49%, до 1152,34 пункта. За неделю индекс Мосбиржи поднялся на 1,59%, индекс Мосбиржи в юанях - на 4,58%, РТС - на 4,15%.

