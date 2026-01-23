https://1prime.ru/20260123/rynok-866848752.html

Аналитики ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров, Никола Косич. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают роста российского рынка акций за следующую неделю и укрепления рубля к юаню и доллару, а евро немного подрастет к рублю, свидетельствуют комментарии экспертов, опрошенных РИА Новости. В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи вырастет за следующую неделю на 1,1%, до 2807 пункта. Цена на нефть марки Brent при этом снизится на 1 доллар и составит 64,72 доллара за баррель, курс евро на форексе снизится в пределах 0,5 цента, до 1,175 доллара, оценивают аналитики. Курс юаня на Мосбирже за следующую неделю снизится на 3 копейки и составит 10,83 рубля, официальный курс доллара, устанавливаемый ЦБ РФ, опустится на 46 копеек, до 75,46 рубля, евро повысится на 26 копеек, до 89,32 рубля, ожидают опрошенные РИА Новости финансовые эксперты. Драйверы рынка "Ключевым драйвером для рынка акций остается геополитика. Переговорный процесс по мирному урегулированию украинского конфликта вновь активизировался, в связи с чем волатильность может краткосрочно сохраняться", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Сдерживать рост акций может крепкий рубль, который в конце января может получать поддержку от налогового периода, добавил он. "Мировые фондовые площадки, вначале напуганные жесткой риторикой Трампа в отношении Гренландии и новых торговых пошлин для ЕС, восстанавливают позиции. Разрешение ситуации в более позитивном ключе придало импульс к росту широкому спектру рискованных активов. Со стороны поступающей экономической статистики из США рисков не наблюдается. Так, прирост ВВП за 3-й квартал 2025 года был пересмотрен с 4,3% до 4,4%", - рассказал Владимир Евстифеев из банка "Зенит". Основной вклад в экономический рост США произошел со стороны конечного потребления домохозяйств и чистого экспорта, тогда как инвестиционная активность остается на подавленном уровне, отметил он. "Российский фондовый рынок на следующей неделе продолжит ждать геополитических сигналов и в условиях новых встреч представителей РФ и США, а также начала трехсторонних переговоров по безопасности, в том числе с Украиной, надеется на возможные прорывы в заключении мирного соглашения, сохраняя сдержанный оптимистичный настрой", - считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Геополитические новости, включающие притязания президента Трампа на Гренландию, по-прежнему останутся в повестке дня мировых фондовых и валютных рынков. Самым главным событием недели в мире станет обнародование 28 января решения ФРС США по процентным ставкам, консенсус аналитиков почти уверен в том, что ставки останутся без изменений", - поделилась Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global. Однако эксперт не ожидает, что такое решение ФРС может негативно повлиять на рубль, тем более что в условиях усилившейся глобальной неопределенности оно будет выглядеть слишком опоздавшим, и на курс доллара вряд ли повлияет. Рубль поищет опору Рубль в условиях геополитических надежд, попыток роста цен на нефть, продажи валюты со стороны ЦБ РФ и жесткой монетарной политики обновляет максимумы с декабря 2025 года и может получить дополнительный импульс к росту, допускает Кожухова из ИК "Велес капитал". Рубль продолжит тяготеть к укреплению, также считает Евгений Локтюхов из ПСБ. "Этому будут способствовать позитивные ожидания по геополитике, поддерживающие спекулятивные продажи валюты, а также ограниченность спроса импортеров в условиях значительного предложения юаней со стороны Банка России и подготовки экспортеров к налоговым выплатам (28 января)", - поясняет он. Российский рубль имеет шансы продолжить укрепление благодаря растущим ожиданиям паузы в снижении ключевой ставки, а также на фоне продаж валюты со стороны экспортеров с целью уплаты налогов, считает Валерий Вайсберг из ИК "Регион". Динамика индексов При умеренно позитивном геополитическом фоне индекс Мосбиржи вскоре вслед за индикатором РТС может пойти на обновление декабрьского пика 2819 пунктов, а отсутствие обнадеживающих сигналов, в то же время, может предвещать консолидацию вблизи текущих уровней или сдержанные продажи, считает Кожухова из ИК "Велес капитал". На следующей неделе динамика индексов будет во многом зависеть от новостей по трехсторонней встрече представителей России, США и Украины в ОАЭ, любые подвижки в сторону мирного соглашения или энергетического перемирия могут спровоцировать рост индекса Мосбиржи выше 2850 пунктов, комментирует Дмитрий Вишневский из "Цифра брокер". Котировки акций и облигаций продолжат боковое движение, считает Вайсберг из ИК "Регион". "Ожидаем на следующей неделе позитивной реакции рынка и оживления спроса на ключевые "голубые фишки", что способно подтолкнуть индекс Мосбиржи к закреплению выше 2800 пунктов с потенциалом развития роста в направлении 3000-3100 пунктов", - прогнозирует Локтюхов из ПСБ. "Пока конкретики в поступающих новостях недостаточно, чтобы индекс Мосбиржи преодолел 2800 пунктов, но все может измениться в любой момент – геополитика мало предсказуема. При позитивных сигналах ближайшая цель после круглых 2800 – это 2850 пунктов, при негативе бенчмарк опустится к поддержке над 2700 пунктов", - заключает Шепелев из "БКС Мир инвестиций".

