Рейс из Калининграда совершил аварийную посадку в Шереметьево

МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Boeing 737 сообщением Калининград - Москва аварийно приземлился в аэропорту "Шереметьево" из-за проблем со стойкой шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В "Шереметьево" аварийно сел Boeing 737 рейсом Калининград - Москва", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что причиной инцидента, по предварительной информации, стало срабатывание датчика неисправности стойки шасси.

