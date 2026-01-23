Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рейс из Калининграда совершил аварийную посадку в Шереметьево - 23.01.2026
Рейс из Калининграда совершил аварийную посадку в Шереметьево
Рейс из Калининграда совершил аварийную посадку в Шереметьево
МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Boeing 737 сообщением Калининград - Москва аварийно приземлился в аэропорту "Шереметьево" из-за проблем со стойкой шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В "Шереметьево" аварийно сел Boeing 737 рейсом Калининград - Москва", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что причиной инцидента, по предварительной информации, стало срабатывание датчика неисправности стойки шасси.
10:35 23.01.2026
 
Рейс из Калининграда совершил аварийную посадку в Шереметьево

МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Boeing 737 сообщением Калининград - Москва аварийно приземлился в аэропорту "Шереметьево" из-за проблем со стойкой шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В "Шереметьево" аварийно сел Boeing 737 рейсом Калининград - Москва", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что причиной инцидента, по предварительной информации, стало срабатывание датчика неисправности стойки шасси.
 
