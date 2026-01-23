https://1prime.ru/20260123/samolet-866821900.html
Рейс из Калининграда совершил аварийную посадку в Шереметьево
2026-01-23T10:35+0300
МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Boeing 737 сообщением Калининград - Москва аварийно приземлился в аэропорту "Шереметьево" из-за проблем со стойкой шасси, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "В "Шереметьево" аварийно сел Boeing 737 рейсом Калининград - Москва", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что причиной инцидента, по предварительной информации, стало срабатывание датчика неисправности стойки шасси.
