Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Подавший аварийный сигнал в небе над КНР борт Azur Air готовится к посадке - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260123/samolet-866822515.html
Подавший аварийный сигнал в небе над КНР борт Azur Air готовится к посадке
Подавший аварийный сигнал в небе над КНР борт Azur Air готовится к посадке - 23.01.2026, ПРАЙМ
Подавший аварийный сигнал в небе над КНР борт Azur Air готовится к посадке
Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air рейсом из Пхукета в Барнаул, подавший сигнал 7700 (аварийная ситуация) в небе над Китаем, готовится к незапланированной | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T10:54+0300
2026-01-23T10:58+0300
бизнес
пхукет
китай
azur air
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/83396/20/833962055_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_1173f6e504e1958c416b4d92042d31d0.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air рейсом из Пхукета в Барнаул, подавший сигнал 7700 (аварийная ситуация) в небе над Китаем, готовится к незапланированной посадке в китайском Ланьчжоу, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании."Будет совершать посадку в Ланьчжоу", - заявил РИА Новости представитель Azur Air на вопрос о статусе рейса.
пхукет
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83396/20/833962055_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_3a43d790c183de4abd4354dcdf81912d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, пхукет, китай, azur air, туризм
Бизнес, ПХУКЕТ, КИТАЙ, Azur Air, Туризм
10:54 23.01.2026 (обновлено: 10:58 23.01.2026)
 
Подавший аварийный сигнал в небе над КНР борт Azur Air готовится к посадке

Подавший аварийный сигнал борт Azur Air готовится к незапланированной посадке в Ланчжоу

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Самолет в небе. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air рейсом из Пхукета в Барнаул, подавший сигнал 7700 (аварийная ситуация) в небе над Китаем, готовится к незапланированной посадке в китайском Ланьчжоу, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании.
"Будет совершать посадку в Ланьчжоу", - заявил РИА Новости представитель Azur Air на вопрос о статусе рейса.
 
БизнесПХУКЕТКИТАЙAzur AirТуризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала