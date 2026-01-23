https://1prime.ru/20260123/samolet-866822515.html
Подавший аварийный сигнал в небе над КНР борт Azur Air готовится к посадке
Подавший аварийный сигнал в небе над КНР борт Azur Air готовится к посадке - 23.01.2026, ПРАЙМ
Подавший аварийный сигнал в небе над КНР борт Azur Air готовится к посадке
Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air рейсом из Пхукета в Барнаул, подавший сигнал 7700 (аварийная ситуация) в небе над Китаем, готовится к незапланированной | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T10:54+0300
2026-01-23T10:54+0300
2026-01-23T10:58+0300
бизнес
пхукет
китай
azur air
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/83396/20/833962055_0:153:3099:1896_1920x0_80_0_0_1173f6e504e1958c416b4d92042d31d0.jpg
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Самолет Boeing 757 авиакомпании Azur Air рейсом из Пхукета в Барнаул, подавший сигнал 7700 (аварийная ситуация) в небе над Китаем, готовится к незапланированной посадке в китайском Ланьчжоу, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании."Будет совершать посадку в Ланьчжоу", - заявил РИА Новости представитель Azur Air на вопрос о статусе рейса.
пхукет
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83396/20/833962055_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_3a43d790c183de4abd4354dcdf81912d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, пхукет, китай, azur air, туризм
Бизнес, ПХУКЕТ, КИТАЙ, Azur Air, Туризм
Подавший аварийный сигнал в небе над КНР борт Azur Air готовится к посадке
Подавший аварийный сигнал борт Azur Air готовится к незапланированной посадке в Ланчжоу