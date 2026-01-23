https://1prime.ru/20260123/samolet-866824237.html
Самолет Azur Air, подавший аварийный сигнал, приземлился в Ланьчжоу
Самолет Azur Air, подавший аварийный сигнал, приземлился в Ланьчжоу - 23.01.2026, ПРАЙМ
Самолет Azur Air, подавший аварийный сигнал, приземлился в Ланьчжоу
Самолет Boeing-757 Azur Air, подавший аварийный сигнал, успешно приземлился в аэропорту Ланьчжоу, пострадавших нет, сообщил представитель авиакомпании РИА... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T12:16+0300
2026-01-23T12:16+0300
2026-01-23T12:16+0300
бизнес
пхукет
китай
azur air
в мире
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/83433/22/834332257_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e0261f2b3fb80206219161411cfe1fd5.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Самолет Boeing-757 Azur Air, подавший аварийный сигнал, успешно приземлился в аэропорту Ланьчжоу, пострадавших нет, сообщил представитель авиакомпании РИА Новости. "Самолет Boeing 757, выполняющий рейс Пхукет - Барнаул, совершил незапланированную посадку в аэропорту Ланьчжоу (Китай). Посадка прошла благополучно, в штатном режиме. На борту находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал", - рассказали в Azur Air.
пхукет
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83433/22/834332257_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_87f8176a0c4383a8f7fd22540f9d7af2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, пхукет, китай, azur air, в мире, туризм
Бизнес, ПХУКЕТ, КИТАЙ, Azur Air, В мире, Туризм
Самолет Azur Air, подавший аварийный сигнал, приземлился в Ланьчжоу
Подавший аварийный сигнал борт Azur Air успешно приземлился в аэропорту Ланьчжоу