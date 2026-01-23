Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Самолет Azur Air, подавший аварийный сигнал, приземлился в Ланьчжоу - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260123/samolet-866824237.html
Самолет Azur Air, подавший аварийный сигнал, приземлился в Ланьчжоу
Самолет Azur Air, подавший аварийный сигнал, приземлился в Ланьчжоу - 23.01.2026, ПРАЙМ
Самолет Azur Air, подавший аварийный сигнал, приземлился в Ланьчжоу
Самолет Boeing-757 Azur Air, подавший аварийный сигнал, успешно приземлился в аэропорту Ланьчжоу, пострадавших нет, сообщил представитель авиакомпании РИА... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T12:16+0300
2026-01-23T12:16+0300
бизнес
пхукет
китай
azur air
в мире
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/83433/22/834332257_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e0261f2b3fb80206219161411cfe1fd5.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Самолет Boeing-757 Azur Air, подавший аварийный сигнал, успешно приземлился в аэропорту Ланьчжоу, пострадавших нет, сообщил представитель авиакомпании РИА Новости. "Самолет Boeing 757, выполняющий рейс Пхукет - Барнаул, совершил незапланированную посадку в аэропорту Ланьчжоу (Китай). Посадка прошла благополучно, в штатном режиме. На борту находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал", - рассказали в Azur Air.
пхукет
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83433/22/834332257_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_87f8176a0c4383a8f7fd22540f9d7af2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, пхукет, китай, azur air, в мире, туризм
Бизнес, ПХУКЕТ, КИТАЙ, Azur Air, В мире, Туризм
12:16 23.01.2026
 
Самолет Azur Air, подавший аварийный сигнал, приземлился в Ланьчжоу

Подавший аварийный сигнал борт Azur Air успешно приземлился в аэропорту Ланьчжоу

© РИА Новости . Александр Тарасенков | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Azur Air
Самолет авиакомпании Azur Air - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Самолет авиакомпании Azur Air. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Тарасенков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Самолет Boeing-757 Azur Air, подавший аварийный сигнал, успешно приземлился в аэропорту Ланьчжоу, пострадавших нет, сообщил представитель авиакомпании РИА Новости.
"Самолет Boeing 757, выполняющий рейс Пхукет - Барнаул, совершил незапланированную посадку в аэропорту Ланьчжоу (Китай). Посадка прошла благополучно, в штатном режиме. На борту находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал", - рассказали в Azur Air.
 
БизнесПХУКЕТКИТАЙAzur AirВ миреТуризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала