Самолет Azur Air, подавший аварийный сигнал, приземлился в Ланьчжоу

Самолет Azur Air, подавший аварийный сигнал, приземлился в Ланьчжоу

2026-01-23T12:16+0300

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Самолет Boeing-757 Azur Air, подавший аварийный сигнал, успешно приземлился в аэропорту Ланьчжоу, пострадавших нет, сообщил представитель авиакомпании РИА Новости. "Самолет Boeing 757, выполняющий рейс Пхукет - Барнаул, совершил незапланированную посадку в аэропорту Ланьчжоу (Китай). Посадка прошла благополучно, в штатном режиме. На борту находятся 238 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал", - рассказали в Azur Air.

