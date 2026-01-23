Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алиханов назвал преимущества поточной сборки фюзеляжа Ту-214 - 23.01.2026, ПРАЙМ
Алиханов назвал преимущества поточной сборки фюзеляжа Ту-214
Алиханов назвал преимущества поточной сборки фюзеляжа Ту-214 - 23.01.2026, ПРАЙМ
Алиханов назвал преимущества поточной сборки фюзеляжа Ту-214
Благодаря активной работе с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда будет обеспечена поточная... | 23.01.2026, ПРАЙМ
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75577/03/755770358_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_7a19b27683859701e1f983743c3309f9.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Благодаря активной работе с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда будет обеспечена поточная сборка фюзеляжа самолета Ту-214 за 12 дней, что позволит выпускать до 20 самолетов в год, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. Глава министерства накануне осмотрел производственные мощности промышленных предприятий Татарстана. В мероприятиях также приняли участие глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и глава Татарстана Рустам Минниханов. Алиханов с коллегами посетил Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова – филиал АО "Туполев". Посещение началось с осмотра производственных площадей: цеха агрегатной сборки Ту-214, центрально-комплектовочного склада, цеха механической обработки и заготовительно-штамповочного производства, новых складов современного логистического центра, которые сейчас находятся на этапе ввода в эксплуатацию "Активная работа с Агентством развития профессионального мастерства и Центром компетенций в сфере производительности труда позволяет нам уверенно двигаться к цели - обеспечить поточную сборку фюзеляжа Ту-214 всего за 12 дней, что позволит выпускать до 20 самолетов ежегодно", - приводят слова министра в пресс-службе Минпромторга. Он также отметил, что достижение таких результатов стало возможно благодаря программе обновления основных производственных фондов, строительству новых корпусов и работе по бережливому производству. "Ключевым моментом визита стало первое выездное совещание координационного штаба по повышению производительности труда. На совещании были рассмотрены действующие и реализованные проекты Казанского авиационного завода, а также намечены планы по распространению успешных практик на все производственные площадки ПАО "ОАК" (входит в госкорпорацию "Ростех")", - добавили в Минпромторге. Там уточнили, что в ходе совещания Алиханову доложили о реализации проекта обеспечения тактовой сборки фюзеляжа Ту-214 и цифровой модели цеха АОС-2 с применением имитационного моделирования. В декабре 2025 года Алиханов сообщал, что Казанский авиационный завод с 2028 года сможет выйти на производство 20 пассажирских самолетов Ту-214 в год. Ту-214 - современный отечественный лайнер, способный перевозить до 210 пассажиров на расстояние до 5200 километров. В начале 2022 года Ту-214 производились в основном для спецзаказчиков, а не для авиакомпаний. Это было связано с тем, что перевозчики покупали иностранные самолеты.
15:31 23.01.2026 (обновлено: 15:39 23.01.2026)
 
Алиханов назвал преимущества поточной сборки фюзеляжа Ту-214

Заголовок открываемого материала