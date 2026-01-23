https://1prime.ru/20260123/samolety-866831845.html

Алиханов рассказал о переговорах с авиакомпаниями по покупке Ту-214

2026-01-23T15:35+0300

бизнес

россия

рф

антон алиханов

минпромторг

ту-214

воздушный транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1b/865979845_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_edca17575994b3d47eedc5124d0f6700.jpg

КАЗАНЬ, 23 янв - ПРАЙМ. Переговоры с авиакомпаниями о покупке отечественных среднемагистральных самолетов Ту-214 сейчас вступают в активную фазу, задача правительства - предоставить качественный продукт в нужном объеме и по приемлемым ценам, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов. "В суперактивную фазу должны сейчас вступить переговоры с потребителями – с авиакомпаниями, и наша задача – предоставить им качественный продукт, предоставить в том объеме, в котором рынок готов его потребить, и по той цене, которая будет приемлема. Собственно, "Производительность труда" (федеральный проект -ред.) работает со всеми этими главными показателями", - сказал министр. Он напомнил, что в конце прошлого года Ту-214 стал первым отечественным среднемагистральным самолетом, получившим сертификат подтверждения безопасности эксплуатации в полностью импортозамещенном виде. Ту-214 - современный отечественный лайнер, способный перевозить до 210 пассажиров на расстояние до 5200 километров. В начале 2022 года Ту-214 производились в основном для спецзаказчиков, а не для авиакомпаний. Это было связано с тем, что перевозчики покупали иностранные самолеты.

рф

2026

