Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт предположил, когда цены на серебро превысят сто долларов за унцию - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260123/serebro-866826837.html
Эксперт предположил, когда цены на серебро превысят сто долларов за унцию
Эксперт предположил, когда цены на серебро превысят сто долларов за унцию - 23.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт предположил, когда цены на серебро превысят сто долларов за унцию
Мировые цены на серебро могут превысить отметку в 100 долларов за тройскую унцию до истечения текущего квартала, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T13:32+0300
2026-01-23T13:32+0300
экономика
сша
иран
венесуэла
"бкс мир инвестиций"
ес
серебро
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863083387_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_9c215972ee19d8dccd2c8d747d9e94fd.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро могут превысить отметку в 100 долларов за тройскую унцию до истечения текущего квартала, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Мартовский фьючерс на серебро впервые в истории поднялся до 99,19 доллара за унцию. С начала наступившего года стоимость драгметалла, с учётом нового рекорда, увеличилась примерено на 40% - 2 января цена на серебро на момент закрытия торгов составляла 71,015 доллара за тройскую унцию. "С учетом того, что на мировых рынках серебро уже приблизилось к психологической отметке 100 долларов, пробой уровня вполне вероятен до конца первого квартала 2026 года. Вполне возможно, что первые попытки пробоя будут краткосрочными, после чего будут следовать технические откаты", - рассказал о перспективах роста цены на драгметалл аналитик. По мнению Смирнова, к основным факторам роста цен на серебро можно отнести структурный дефицит металла при отсутствии инвестиций в новые месторождения. Кроме того, снижение реальных банковских ставок в США повышает спрос на драгметаллы в качестве защитного актива. Он добавил, что серебро выступает в качестве одной из инвестиционных альтернатив золоту, ралли которого привело к тому, что большинство других драгметаллов напрямую реагируют на усиление напряженности в мире. Тем не менее помешать восходящему движению может переоценка глобальных рисков, после которой сначала будут снижаться котировки золота, а затем и другие драгметаллы, полагает Смирнов. Аналитик подчеркнул, что рост до 100 долларов - это экстремальный сценарий. "Многое будет зависеть от глобальной напряженности, которая будет подталкивать золото к обновлению новых рекордов. В данном случае смотрим на уровень активности политики США, а также на градус агрессии в отношениях с Ираном, Венесуэлой, ЕС и Китаем", - уточнил он. Также оказывать поддержку котировкам могут опасения инвесторов по поводу привлекательности долговых бумаг США, а также вопрос давления на Федеральную резервную систему (ФРС) в принятии решений, добавляет эксперт.
https://1prime.ru/20260121/zoloto-866745433.html
сша
иран
венесуэла
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/02/863083387_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_515ff1df045bcfa9c5b1549747112ca3.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, иран, венесуэла, "бкс мир инвестиций", ес, серебро
Экономика, США, ИРАН, ВЕНЕСУЭЛА, "БКС Мир инвестиций", ЕС, серебро
13:32 23.01.2026
 
Эксперт предположил, когда цены на серебро превысят сто долларов за унцию

Аналитик Смирнов: цены на серебро могут превысить сто долларов за унцию до конца квартала

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГранулированное серебро
Гранулированное серебро - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Гранулированное серебро. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро могут превысить отметку в 100 долларов за тройскую унцию до истечения текущего квартала, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Мартовский фьючерс на серебро впервые в истории поднялся до 99,19 доллара за унцию. С начала наступившего года стоимость драгметалла, с учётом нового рекорда, увеличилась примерено на 40% - 2 января цена на серебро на момент закрытия торгов составляла 71,015 доллара за тройскую унцию.
"С учетом того, что на мировых рынках серебро уже приблизилось к психологической отметке 100 долларов, пробой уровня вполне вероятен до конца первого квартала 2026 года. Вполне возможно, что первые попытки пробоя будут краткосрочными, после чего будут следовать технические откаты", - рассказал о перспективах роста цены на драгметалл аналитик.
По мнению Смирнова, к основным факторам роста цен на серебро можно отнести структурный дефицит металла при отсутствии инвестиций в новые месторождения. Кроме того, снижение реальных банковских ставок в США повышает спрос на драгметаллы в качестве защитного актива.
Он добавил, что серебро выступает в качестве одной из инвестиционных альтернатив золоту, ралли которого привело к тому, что большинство других драгметаллов напрямую реагируют на усиление напряженности в мире.
Тем не менее помешать восходящему движению может переоценка глобальных рисков, после которой сначала будут снижаться котировки золота, а затем и другие драгметаллы, полагает Смирнов. Аналитик подчеркнул, что рост до 100 долларов - это экстремальный сценарий.
"Многое будет зависеть от глобальной напряженности, которая будет подталкивать золото к обновлению новых рекордов. В данном случае смотрим на уровень активности политики США, а также на градус агрессии в отношениях с Ираном, Венесуэлой, ЕС и Китаем", - уточнил он.
Также оказывать поддержку котировкам могут опасения инвесторов по поводу привлекательности долговых бумаг США, а также вопрос давления на Федеральную резервную систему (ФРС) в принятии решений, добавляет эксперт.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Рост цен на золото с февраля 2022 года принес России 194 миллиарда долларов
21 января, 11:51
 
ЭкономикаСШАИРАНВЕНЕСУЭЛА"БКС Мир инвестиций"ЕСсеребро
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала