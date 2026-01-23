https://1prime.ru/20260123/serebro-866826837.html

Эксперт предположил, когда цены на серебро превысят сто долларов за унцию

Эксперт предположил, когда цены на серебро превысят сто долларов за унцию

2026-01-23T13:32+0300

экономика

сша

иран

венесуэла

"бкс мир инвестиций"

ес

серебро

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на серебро могут превысить отметку в 100 долларов за тройскую унцию до истечения текущего квартала, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов. Мартовский фьючерс на серебро впервые в истории поднялся до 99,19 доллара за унцию. С начала наступившего года стоимость драгметалла, с учётом нового рекорда, увеличилась примерено на 40% - 2 января цена на серебро на момент закрытия торгов составляла 71,015 доллара за тройскую унцию. "С учетом того, что на мировых рынках серебро уже приблизилось к психологической отметке 100 долларов, пробой уровня вполне вероятен до конца первого квартала 2026 года. Вполне возможно, что первые попытки пробоя будут краткосрочными, после чего будут следовать технические откаты", - рассказал о перспективах роста цены на драгметалл аналитик. По мнению Смирнова, к основным факторам роста цен на серебро можно отнести структурный дефицит металла при отсутствии инвестиций в новые месторождения. Кроме того, снижение реальных банковских ставок в США повышает спрос на драгметаллы в качестве защитного актива. Он добавил, что серебро выступает в качестве одной из инвестиционных альтернатив золоту, ралли которого привело к тому, что большинство других драгметаллов напрямую реагируют на усиление напряженности в мире. Тем не менее помешать восходящему движению может переоценка глобальных рисков, после которой сначала будут снижаться котировки золота, а затем и другие драгметаллы, полагает Смирнов. Аналитик подчеркнул, что рост до 100 долларов - это экстремальный сценарий. "Многое будет зависеть от глобальной напряженности, которая будет подталкивать золото к обновлению новых рекордов. В данном случае смотрим на уровень активности политики США, а также на градус агрессии в отношениях с Ираном, Венесуэлой, ЕС и Китаем", - уточнил он. Также оказывать поддержку котировкам могут опасения инвесторов по поводу привлекательности долговых бумаг США, а также вопрос давления на Федеральную резервную систему (ФРС) в принятии решений, добавляет эксперт.

сша

2026

