Биржевая цена на серебро впервые превысила сто долларов за тройскую унцию

2026-01-23T18:23+0300
2026-01-23T18:23+0300
2026-01-23T18:23+0300
экономика
рынок
comex
серебро
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в пятницу впервые в истории превысила отметку в 100 долларов за тройскую унцию, растет более чем на 3%, следует из данных торгов. По состоянию на 18.17 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 3,27% - до 99,52 доллара за унцию. Минутами ранее показатель впервые в истории поднялся выше уровня в 100 долларов.
