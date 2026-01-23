https://1prime.ru/20260123/serebro-866846149.html
Биржевая цена серебра впервые в поднялась выше $101 за тройскую унцию
Биржевая цена серебра впервые в поднялась выше $101 за тройскую унцию - 23.01.2026, ПРАЙМ
Биржевая цена серебра впервые в поднялась выше $101 за тройскую унцию
Биржевая цена на серебро в пятницу ускорила рост до 5%, впервые в истории превысила отметку в 101 доллар, следует из данных торгов. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T19:46+0300
2026-01-23T19:46+0300
2026-01-23T19:46+0300
экономика
comex
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/73/842087300_0:119:3223:1931_1920x0_80_0_0_b3b613749011f89eb0f22ea2ed37d187.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в пятницу ускорила рост до 5%, впервые в истории превысила отметку в 101 доллар, следует из данных торгов. По состоянию на 19.32 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 4,85% - до 101,043 доллара за унцию. Показатель впервые поднялся выше уровня в 101 доллар.
https://1prime.ru/20260123/rynok-866845209.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84208/73/842087300_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_6e91bcf71350cca3c077671f6ab1d0f3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
comex, рынок
Биржевая цена серебра впервые в поднялась выше $101 за тройскую унцию
Биржевая цена серебра впервые в истории поднялась выше $101 за тройскую унцию