Биржевая цена серебра впервые в поднялась выше $101 за тройскую унцию - 23.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в пятницу ускорила рост до 5%, впервые в истории превысила отметку в 101 доллар, следует из данных торгов. По состоянию на 19.32 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 4,85% - до 101,043 доллара за унцию. Показатель впервые поднялся выше уровня в 101 доллар.
19:46 23.01.2026
 
Биржевая цена серебра впервые в поднялась выше $101 за тройскую унцию

Биржевая цена серебра впервые в истории поднялась выше $101 за тройскую унцию

Свежевыплавленный мерный слиткок серебра высшей пробы 99,99% чистоты
Свежевыплавленный мерный слиткок серебра высшей пробы 99,99% чистоты
Свежевыплавленный мерный слиткок серебра высшей пробы 99,99% чистоты. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в пятницу ускорила рост до 5%, впервые в истории превысила отметку в 101 доллар, следует из данных торгов.
По состоянию на 19.32 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 4,85% - до 101,043 доллара за унцию. Показатель впервые поднялся выше уровня в 101 доллар.
Заголовок открываемого материала