Биржевая цена серебра впервые в поднялась выше $101 за тройскую унцию

2026-01-23T19:46+0300

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Биржевая цена на серебро в пятницу ускорила рост до 5%, впервые в истории превысила отметку в 101 доллар, следует из данных торгов. По состоянию на 19.32 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 4,85% - до 101,043 доллара за унцию. Показатель впервые поднялся выше уровня в 101 доллар.

