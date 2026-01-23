https://1prime.ru/20260123/serebro-866851184.html
Эксперт рассказал, когда цена на серебро может достигнуть 1000 долларов
экономика
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Стоимость серебра в мире может достичь 1000 долларов за тройскую унцию в течение 1-5 лет при стабильном спросе со стороны инвесторов и центральных банков, а также сильном спаде производства металла, рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее в пятницу биржевая цена на серебро впервые в истории превысила отметку в 101 доллар за тройскую унцию. "Выхода серебра на отметку 1000 долларов за тройскую унцию можно, как мне кажется, ожидать в трех случаях. Во-первых, частные инвесторы под влиянием каких-либо новостей и прогнозов сильно увеличат его закупки, например, исходя из ожиданий обвала курса американского доллара", - допустил аналитик. "Во-вторых, центральные банки будут расширять его приобретение в свои запасы, тем самым диверсифицируя их структуру. В-третьих, дефицит серебра будет стремительно разрастаться из-за сильного спада производства в сочетании со стабильным спросом", - добавил Хазанов. Аналитик отметил, что однозначно сложно сказать, когда цена на металл может достичь четырехзначной отметки. "Это может быть в течение 1-5 лет. Здесь многое зависит от действий большого числа игроков на рынке", - допустил эксперт. С начала этого года стоимость серебра, с учётом нового рекорда, увеличилась примерено на 43,5% - 2 января цена на драгметалл на момент закрытия торгов составляла 71,015 доллара за тройскую унцию. За прошлый год серебро подорожал примерно в 2,6 раза - с 29,9 доллара.
Новости
