Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, когда цена на серебро может достигнуть 1000 долларов - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260123/serebro-866851184.html
Эксперт рассказал, когда цена на серебро может достигнуть 1000 долларов
Эксперт рассказал, когда цена на серебро может достигнуть 1000 долларов - 23.01.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, когда цена на серебро может достигнуть 1000 долларов
Стоимость серебра в мире может достичь 1000 долларов за тройскую унцию в течение 1-5 лет при стабильном спросе со стороны инвесторов и центральных банков, а... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T23:25+0300
2026-01-23T23:25+0300
экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/83890/50/838905075_0:139:3151:1911_1920x0_80_0_0_b0c2d06072ece29f4a5fc2aae6cd6a0a.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Стоимость серебра в мире может достичь 1000 долларов за тройскую унцию в течение 1-5 лет при стабильном спросе со стороны инвесторов и центральных банков, а также сильном спаде производства металла, рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Ранее в пятницу биржевая цена на серебро впервые в истории превысила отметку в 101 доллар за тройскую унцию. "Выхода серебра на отметку 1000 долларов за тройскую унцию можно, как мне кажется, ожидать в трех случаях. Во-первых, частные инвесторы под влиянием каких-либо новостей и прогнозов сильно увеличат его закупки, например, исходя из ожиданий обвала курса американского доллара", - допустил аналитик. "Во-вторых, центральные банки будут расширять его приобретение в свои запасы, тем самым диверсифицируя их структуру. В-третьих, дефицит серебра будет стремительно разрастаться из-за сильного спада производства в сочетании со стабильным спросом", - добавил Хазанов. Аналитик отметил, что однозначно сложно сказать, когда цена на металл может достичь четырехзначной отметки. "Это может быть в течение 1-5 лет. Здесь многое зависит от действий большого числа игроков на рынке", - допустил эксперт. С начала этого года стоимость серебра, с учётом нового рекорда, увеличилась примерено на 43,5% - 2 января цена на драгметалл на момент закрытия торгов составляла 71,015 доллара за тройскую унцию. За прошлый год серебро подорожал примерно в 2,6 раза - с 29,9 доллара.
https://1prime.ru/20260123/zoloto-866816772.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83890/50/838905075_209:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_4f1894d2e1e783e190c98a276bb6da2d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Экономика
23:25 23.01.2026
 
Эксперт рассказал, когда цена на серебро может достигнуть 1000 долларов

Хазанов: стоимость серебра может достичь 1000 долларов за тройскую унцию в течение 1-2 лет

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСеребро
Серебро - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Серебро. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Стоимость серебра в мире может достичь 1000 долларов за тройскую унцию в течение 1-5 лет при стабильном спросе со стороны инвесторов и центральных банков, а также сильном спаде производства металла, рассказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Ранее в пятницу биржевая цена на серебро впервые в истории превысила отметку в 101 доллар за тройскую унцию.
"Выхода серебра на отметку 1000 долларов за тройскую унцию можно, как мне кажется, ожидать в трех случаях. Во-первых, частные инвесторы под влиянием каких-либо новостей и прогнозов сильно увеличат его закупки, например, исходя из ожиданий обвала курса американского доллара", - допустил аналитик.
"Во-вторых, центральные банки будут расширять его приобретение в свои запасы, тем самым диверсифицируя их структуру. В-третьих, дефицит серебра будет стремительно разрастаться из-за сильного спада производства в сочетании со стабильным спросом", - добавил Хазанов.
Аналитик отметил, что однозначно сложно сказать, когда цена на металл может достичь четырехзначной отметки.
"Это может быть в течение 1-5 лет. Здесь многое зависит от действий большого числа игроков на рынке", - допустил эксперт.
С начала этого года стоимость серебра, с учётом нового рекорда, увеличилась примерено на 43,5% - 2 января цена на драгметалл на момент закрытия торгов составляла 71,015 доллара за тройскую унцию. За прошлый год серебро подорожал примерно в 2,6 раза - с 29,9 доллара.
Гранулированное золото высшей пробы - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Цена на золото обновила рекорд
Вчера, 08:42
 
Экономика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала