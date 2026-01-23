Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
россия
украина
венгрия
москва
петер сийярто
виктор орбан
ес
андрей сибига
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети X отреагировал на резкие высказывания украинского коллеги Андрея Сибиги в адрес премьер-министра Виктора Орбана.Ранее Сибига резко ответил на слова Орбана о намерении блокировать вступление Украины в Евросоюз на ближайшие 100 лет, назвав этот подход провальным и обвинив венгерского лидера в связях с Москвой."Ну, я вижу, вы начали вмешиваться в наши выборы. Мы знаем, что вы хотите правительство, которое скажет "да" Брюсселю и будет готово втянуть Венгрию в вашу войну", — написал Сийярто.Он подчеркнул, что Будапешт не допустит подобного сценария и будет защищать страну и народ от вовлечения в конфликт на Украине."Венгрия превыше всего", — подытожил министр.Накануне Зеленский в Давосе заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник", а также высмеял Европу за неспособность защитить себя. Он упомянул минимальный контингент ЕС в Гренландии и "неправильный" сигнал России и Китаю.Зеленский и представители киевского режима многократно неуважительно высказывались в адрес Орбана. Чаще всего они это делали, когда комментировали заявления венгерского лидера о нецелесообразности принятия Украины в Евросоюз.Премьер Венгрии ранее раскритиковал тех, кто игнорируют шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждают, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией. Ранее Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
украина
венгрия
москва
23:14 23.01.2026
 
Сийярто жестко ответил главе МИД Украины после нападок на Орбана

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанк2-я Минская международная конференция по евразийской безопасности
2-я Минская международная конференция по евразийской безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети X отреагировал на резкие высказывания украинского коллеги Андрея Сибиги в адрес премьер-министра Виктора Орбана.
Ранее Сибига резко ответил на слова Орбана о намерении блокировать вступление Украины в Евросоюз на ближайшие 100 лет, назвав этот подход провальным и обвинив венгерского лидера в связях с Москвой.
"Ну, я вижу, вы начали вмешиваться в наши выборы. Мы знаем, что вы хотите правительство, которое скажет "да" Брюсселю и будет готово втянуть Венгрию в вашу войну", — написал Сийярто.
Он подчеркнул, что Будапешт не допустит подобного сценария и будет защищать страну и народ от вовлечения в конфликт на Украине.
"Венгрия превыше всего", — подытожил министр.
Накануне Зеленский в Давосе заявил, что "каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник", а также высмеял Европу за неспособность защитить себя. Он упомянул минимальный контингент ЕС в Гренландии и "неправильный" сигнал России и Китаю.
Зеленский и представители киевского режима многократно неуважительно высказывались в адрес Орбана. Чаще всего они это делали, когда комментировали заявления венгерского лидера о нецелесообразности принятия Украины в Евросоюз.
Премьер Венгрии ранее раскритиковал тех, кто игнорируют шокирующие коррупционные скандалы на Украине и утверждают, что Киев якобы провел "впечатляющие реформы" по борьбе с коррупцией. Ранее Орбан заявлял, что деньги венгров должны идти на развитие страны, а не на позолоченные ванные украинских олигархов.
РОССИЯ УКРАИНА ВЕНГРИЯ МОСКВА Петер Сийярто Виктор Орбан ЕС Андрей Сибига
 
 
