https://1prime.ru/20260123/sk-866814731.html
СК проводит проверку после незапланированной посадки самолета в Красноярске
СК проводит проверку после незапланированной посадки самолета в Красноярске - 23.01.2026, ПРАЙМ
СК проводит проверку после незапланированной посадки самолета в Красноярске
Следователи проводят проверку по факту незапланированной посадки рейса Новосибирск-Якутск по техническим причинам в аэропорту Красноярска, сообщает... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T07:38+0300
2026-01-23T07:38+0300
2026-01-23T07:38+0300
бизнес
россия
общество
красноярск
внуково
рф
ск рф
аэропорт внуково
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866814731.jpg?1769143084
КРАСНОЯРСК, 23 янв - ПРАЙМ. Следователи проводят проверку по факту незапланированной посадки рейса Новосибирск-Якутск по техническим причинам в аэропорту Красноярска, сообщает Telegram-канал Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о незапланированной посадке воздушного судна (737-800) авиакомпании "Якутия" в международном аэропорту Красноярск, следовавшего по маршруту Новосибирск-Якутск. Посадка была осуществлена в штатном режиме. В аэропорту Красноярска сообщили, что на борту находились 158 пассажиров. Авиакомпания направила резервный борт из аэропорта Внуково для вывоза пассажиров.
"Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - говорится в публикации.
Ведомство также уточняет, что проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
красноярск
внуково
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, общество , красноярск, внуково, рф, ск рф, аэропорт внуково
Бизнес, РОССИЯ, Общество , Красноярск, Внуково, РФ, СК РФ, аэропорт Внуково
СК проводит проверку после незапланированной посадки самолета в Красноярске
СК начал проверку после незапланированной посадки рейса Новосибирск-Якутск в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 23 янв - ПРАЙМ. Следователи проводят проверку по факту незапланированной посадки рейса Новосибирск-Якутск по техническим причинам в аэропорту Красноярска, сообщает Telegram-канал Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о незапланированной посадке воздушного судна (737-800) авиакомпании "Якутия" в международном аэропорту Красноярск, следовавшего по маршруту Новосибирск-Якутск. Посадка была осуществлена в штатном режиме. В аэропорту Красноярска сообщили, что на борту находились 158 пассажиров. Авиакомпания направила резервный борт из аэропорта Внуково для вывоза пассажиров.
"Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - говорится в публикации.
Ведомство также уточняет, что проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.