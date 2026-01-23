https://1prime.ru/20260123/sk-866814731.html

СК проводит проверку после незапланированной посадки самолета в Красноярске

СК проводит проверку после незапланированной посадки самолета в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 23 янв - ПРАЙМ. Следователи проводят проверку по факту незапланированной посадки рейса Новосибирск-Якутск по техническим причинам в аэропорту Красноярска, сообщает Telegram-канал Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России. Ранее Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщила о незапланированной посадке воздушного судна (737-800) авиакомпании "Якутия" в международном аэропорту Красноярск, следовавшего по маршруту Новосибирск-Якутск. Посадка была осуществлена в штатном режиме. В аэропорту Красноярска сообщили, что на борту находились 158 пассажиров. Авиакомпания направила резервный борт из аэропорта Внуково для вывоза пассажиров. "Красноярским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта", - говорится в публикации. Ведомство также уточняет, что проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

