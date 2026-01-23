https://1prime.ru/20260123/slb-866835000.html

Чистая прибыль нефтяной компании SLB в 2025 году снизилась на 24,4 процента

Чистая прибыль нефтяной компании SLB в 2025 году снизилась на 24,4 процента - 23.01.2026, ПРАЙМ

Чистая прибыль нефтяной компании SLB в 2025 году снизилась на 24,4 процента

Чистая прибыль крупнейшей в мире сервисной компании в области добычи нефти и газа SLB (бывшей Schlumberger), приходящаяся на головную компанию, по итогам... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T16:36+0300

2026-01-23T16:36+0300

2026-01-23T16:36+0300

бизнес

slb

schlumberger

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/10/866579714_0:0:3231:1817_1920x0_80_0_0_7772ebe467bcde3d5169f9b9b61c5e1f.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшей в мире сервисной компании в области добычи нефти и газа SLB (бывшей Schlumberger), приходящаяся на головную компанию, по итогам прошедшего года составила 3,374 миллиарда долларов, что на 24,4% ниже уровня предыдущего года, следует из отчетности компании. Выручка за год снизилась на 1,6%, до 35,708 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 2,35 доллара с 3,11 доллара годом ранее. По итогам четвертого квартала SLB получила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, в размере 824 миллиона долларов, что на 24,7% меньше к предыдущему году. Разводненная прибыль на акцию сократилась до 0,55 доллара с 0,77 доллара годом ранее. Скорректированный показатель составил 0,78 доллара при прогнозе в 0,74 доллара. Квартальная выручка поднялась на 5% в годовом выражении, до 9,745 миллиарда долларов, прогноз составлял 9,55 миллиарда. В том числе выручка от работ на территории Северной Америки в четвертом квартале увеличилась на 26,3% в годовом выражении - до 2,212 миллиарда долларов. Выручка от международных контрактов сократилась лишь на 0,4% к прошлому году, до 7,453 миллиарда долларов. Компания SLB - крупный мировой поставщик технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов.

https://1prime.ru/20260123/neft-866819400.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, slb, schlumberger