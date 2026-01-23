Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словакия объединится с Венгрией и Чехией для противодействия санкциям ЕС - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260123/slovakija-866809242.html
Словакия объединится с Венгрией и Чехией для противодействия санкциям ЕС
Словакия объединится с Венгрией и Чехией для противодействия санкциям ЕС - 23.01.2026, ПРАЙМ
Словакия объединится с Венгрией и Чехией для противодействия санкциям ЕС
Словакия намерена объединить усилия с Венгрией и Чехией для противодействия новым санкциям ЕС против РФ, заявил замглавы правящей в стране партии SMER,... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T02:29+0300
2026-01-23T02:29+0300
экономика
мировая экономика
россия
венгрия
чехия
рф
ес
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866809242.jpg?1769124568
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Словакия намерена объединить усилия с Венгрией и Чехией для противодействия новым санкциям ЕС против РФ, заявил замглавы правящей в стране партии SMER, евродепутат Любош Блаха. "Относительно возможности координировать политику с партнерами, которые имеют схожие взгляды о безумной политике Брюсселя, речь идет, конечно, в первую очередь о Венгрии и Чехии, и мы стараемся в рамках возможностей максимально тесно сотрудничать", - сказал Блаха газете "Известия". Евродепутат добавил, что в партии SMER преобладает мнение, что санкции против РФ неэффективны и нелегитимны. "В нашей партии Smer давно преобладает мнение, что ограничения против России не только неэффективны, но и нелегитимны — как, собственно, и все санкции, которые не одобрены ООН. Я утверждаю это с самого начала, но теперь, когда мы дошли до числа 20, каждому здравомыслящему человеку должно быть ясно, что санкции ЕС против России абсолютно бессмысленны", - заявил он.
венгрия
чехия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, россия, венгрия, чехия, рф, ес, оон
Экономика, Мировая экономика, РОССИЯ, ВЕНГРИЯ, ЧЕХИЯ, РФ, ЕС, ООН
02:29 23.01.2026
 
Словакия объединится с Венгрией и Чехией для противодействия санкциям ЕС

Словакия намерена объединить усилия с Венгрией и Чехией для противодействия санкциям ЕС

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Словакия намерена объединить усилия с Венгрией и Чехией для противодействия новым санкциям ЕС против РФ, заявил замглавы правящей в стране партии SMER, евродепутат Любош Блаха.
"Относительно возможности координировать политику с партнерами, которые имеют схожие взгляды о безумной политике Брюсселя, речь идет, конечно, в первую очередь о Венгрии и Чехии, и мы стараемся в рамках возможностей максимально тесно сотрудничать", - сказал Блаха газете "Известия".
Евродепутат добавил, что в партии SMER преобладает мнение, что санкции против РФ неэффективны и нелегитимны.
"В нашей партии Smer давно преобладает мнение, что ограничения против России не только неэффективны, но и нелегитимны — как, собственно, и все санкции, которые не одобрены ООН. Я утверждаю это с самого начала, но теперь, когда мы дошли до числа 20, каждому здравомыслящему человеку должно быть ясно, что санкции ЕС против России абсолютно бессмысленны", - заявил он.
 
ЭкономикаМировая экономикаРОССИЯВЕНГРИЯЧЕХИЯРФЕСООН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала