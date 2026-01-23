https://1prime.ru/20260123/slovakija-866809242.html

Словакия объединится с Венгрией и Чехией для противодействия санкциям ЕС

Словакия объединится с Венгрией и Чехией для противодействия санкциям ЕС - 23.01.2026, ПРАЙМ

Словакия объединится с Венгрией и Чехией для противодействия санкциям ЕС

Словакия намерена объединить усилия с Венгрией и Чехией для противодействия новым санкциям ЕС против РФ, заявил замглавы правящей в стране партии SMER,... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T02:29+0300

2026-01-23T02:29+0300

2026-01-23T02:29+0300

экономика

мировая экономика

россия

венгрия

чехия

рф

ес

оон

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866809242.jpg?1769124568

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Словакия намерена объединить усилия с Венгрией и Чехией для противодействия новым санкциям ЕС против РФ, заявил замглавы правящей в стране партии SMER, евродепутат Любош Блаха. "Относительно возможности координировать политику с партнерами, которые имеют схожие взгляды о безумной политике Брюсселя, речь идет, конечно, в первую очередь о Венгрии и Чехии, и мы стараемся в рамках возможностей максимально тесно сотрудничать", - сказал Блаха газете "Известия". Евродепутат добавил, что в партии SMER преобладает мнение, что санкции против РФ неэффективны и нелегитимны. "В нашей партии Smer давно преобладает мнение, что ограничения против России не только неэффективны, но и нелегитимны — как, собственно, и все санкции, которые не одобрены ООН. Я утверждаю это с самого начала, но теперь, когда мы дошли до числа 20, каждому здравомыслящему человеку должно быть ясно, что санкции ЕС против России абсолютно бессмысленны", - заявил он.

венгрия

чехия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, россия, венгрия, чехия, рф, ес, оон