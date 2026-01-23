https://1prime.ru/20260123/slovakija-866809242.html
Словакия объединится с Венгрией и Чехией для противодействия санкциям ЕС
Словакия объединится с Венгрией и Чехией для противодействия санкциям ЕС
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Словакия намерена объединить усилия с Венгрией и Чехией для противодействия новым санкциям ЕС против РФ, заявил замглавы правящей в стране партии SMER, евродепутат Любош Блаха.
"Относительно возможности координировать политику с партнерами, которые имеют схожие взгляды о безумной политике Брюсселя, речь идет, конечно, в первую очередь о Венгрии и Чехии, и мы стараемся в рамках возможностей максимально тесно сотрудничать", - сказал Блаха газете "Известия".
Евродепутат добавил, что в партии SMER преобладает мнение, что санкции против РФ неэффективны и нелегитимны.
"В нашей партии Smer давно преобладает мнение, что ограничения против России не только неэффективны, но и нелегитимны — как, собственно, и все санкции, которые не одобрены ООН. Я утверждаю это с самого начала, но теперь, когда мы дошли до числа 20, каждому здравомыслящему человеку должно быть ясно, что санкции ЕС против России абсолютно бессмысленны", - заявил он.
