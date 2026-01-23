https://1prime.ru/20260123/sotrudnik-866807199.html
Сотрудник Белого дома Грюнбаум участвует во встрече Путина и Уиткоффа
МОСКВА, 23 янв - РИА Новости. Комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб США Джош Грюнбаум принимает участие во встрече представителей США с президентом России Владимиром Путиным, сообщил Кремль.
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву в четверг вечером для участия в переговорах с российским лидером.
"С американской стороны - предприниматель, инвестор, основатель компании Affinity Partners Джаред Кушнер и комиссар Федеральной службы по закупкам Управления общих служб Соединённых Штатов Америки Джош Грюнбаум", - говорится в сообщении Кремля.
Ранее Уиткофф сообщал, что Грюнбаум участвовал во встречах в Майами со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. В декабре Грюнбаум подтвердил РИА Новости, что стал частью команды переговорщиков от Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине.
Как выяснило РИА Новости, Грюнбаум обладает обширным деловым опытом в области сделок по слияниям и поглощениям. Американский чиновник ранее уже подключался ко встречам по вопросам украинского урегулирования со стороны США в переговорах с Киевом, однако в качестве представителя Вашингтона на встречах с Москвой его имя до переговоров с Дмитриевым не упоминалось.
Джош Грюнбаум был назначен комиссаром Федеральной службы закупок и старшим советником Белого дома в январе 2025 года с приходом администрации нынешнего президента США Дональда Трампа.
В американской администрации его описывали как человека с сильной финансовой экспертизой и широкими деловыми навыками, который специализируется на сложных реструктуризациях, сделках по слияниям и поглощениям, корпоративных преобразованиях и инвестициях. Грюнбаум имеет юридическое образование, учился в Нью-Йоркском университете.
