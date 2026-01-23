Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.01.2026
МЭА оценило рост производства СПГ в мире в 2025 году
МЭА оценило рост производства СПГ в мире в 2025 году
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в мире в 2025 году выросло на 7%, причем большая часть роста пришлась на второе полугодие, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. "В 2025 году мировое производство СПГ увеличилось почти на 7%, или на 38 миллиардов кубометров, причем около трех четвертей этого роста пришлось на вторую половину года", – говорится в отчете. Только СПГ-завод Plaquemines в Луизиане обеспечил более 60% роста производства СПГ в прошлом году, уточняют в МЭА. Предложение сжиженного газа на мировом рынке в первой половине 2025 года оставалось относительно ограниченным – увеличилось на 4%, или на 10 миллиардов кубометров, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, указали в организации. Во второй половине года рост мирового предложения СПГ ускорился до 10% (28 миллиардов кубометров), что постепенно привело к смягчению рыночной конъюнктуры с июля, говорится в отчете.
11:50 23.01.2026
 
МЭА оценило рост производства СПГ в мире в 2025 году

МЭА: мировое производство СПГ в 2025 году увеличилось на 7%

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ"
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Архивное фото
© РИА Новости . Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в мире в 2025 году выросло на 7%, причем большая часть роста пришлась на второе полугодие, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.
"В 2025 году мировое производство СПГ увеличилось почти на 7%, или на 38 миллиардов кубометров, причем около трех четвертей этого роста пришлось на вторую половину года", – говорится в отчете.
Только СПГ-завод Plaquemines в Луизиане обеспечил более 60% роста производства СПГ в прошлом году, уточняют в МЭА.
Предложение сжиженного газа на мировом рынке в первой половине 2025 года оставалось относительно ограниченным – увеличилось на 4%, или на 10 миллиардов кубометров, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, указали в организации. Во второй половине года рост мирового предложения СПГ ускорился до 10% (28 миллиардов кубометров), что постепенно привело к смягчению рыночной конъюнктуры с июля, говорится в отчете.
Емкости для хранения сжиженного газа на территории Таманского терминала навалочных грузов - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2026
Мировой импорт СПГ в декабре вырос на 10%, до 41,9 млн тонн
21 января, 19:11
 
