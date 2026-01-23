МЭА оценило рост производства СПГ в мире в 2025 году
МЭА: мировое производство СПГ в 2025 году увеличилось на 7%
© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ"
Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в мире в 2025 году выросло на 7%, причем большая часть роста пришлась на второе полугодие, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.
"В 2025 году мировое производство СПГ увеличилось почти на 7%, или на 38 миллиардов кубометров, причем около трех четвертей этого роста пришлось на вторую половину года", – говорится в отчете.
Только СПГ-завод Plaquemines в Луизиане обеспечил более 60% роста производства СПГ в прошлом году, уточняют в МЭА.
Предложение сжиженного газа на мировом рынке в первой половине 2025 года оставалось относительно ограниченным – увеличилось на 4%, или на 10 миллиардов кубометров, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, указали в организации. Во второй половине года рост мирового предложения СПГ ускорился до 10% (28 миллиардов кубометров), что постепенно привело к смягчению рыночной конъюнктуры с июля, говорится в отчете.