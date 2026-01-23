https://1prime.ru/20260123/spg-866823717.html

МЭА оценило рост производства СПГ в мире в 2025 году

МЭА оценило рост производства СПГ в мире в 2025 году

энергетика

газ

мэа

спг

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Производство сжиженного природного газа (СПГ) в мире в 2025 году выросло на 7%, причем большая часть роста пришлась на второе полугодие, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. "В 2025 году мировое производство СПГ увеличилось почти на 7%, или на 38 миллиардов кубометров, причем около трех четвертей этого роста пришлось на вторую половину года", – говорится в отчете. Только СПГ-завод Plaquemines в Луизиане обеспечил более 60% роста производства СПГ в прошлом году, уточняют в МЭА. Предложение сжиженного газа на мировом рынке в первой половине 2025 года оставалось относительно ограниченным – увеличилось на 4%, или на 10 миллиардов кубометров, по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, указали в организации. Во второй половине года рост мирового предложения СПГ ускорился до 10% (28 миллиардов кубометров), что постепенно привело к смягчению рыночной конъюнктуры с июля, говорится в отчете.

