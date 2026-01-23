Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Объем контрактов на поставку СПГ в 2025 году превысил 130 млрд кубов - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260123/spg-866825021.html
Объем контрактов на поставку СПГ в 2025 году превысил 130 млрд кубов
Объем контрактов на поставку СПГ в 2025 году превысил 130 млрд кубов - 23.01.2026, ПРАЙМ
Объем контрактов на поставку СПГ в 2025 году превысил 130 млрд кубов
Совокупный объем заключённых контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в прошлом году превысил 130 миллиардов кубометров в год, что стало самым... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T12:40+0300
2026-01-23T12:40+0300
энергетика
газ
мэа
спг
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/69/841396973_0:161:2159:1375_1920x0_80_0_0_02edca9701c03356bb92dd4c6ace2606.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Совокупный объем заключённых контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в прошлом году превысил 130 миллиардов кубометров в год, что стало самым высоким уровнем за историю наблюдений, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). "Объем контрактов на поставку СПГ достиг самого высокого уровня за всю историю наших наблюдений… В 2025 году было заключено более 130 миллиардов кубометров в год контрактов на поставку СПГ, средняя продолжительность которых составила около 15 лет", - говорится в отчете. Отчасти это было вызвано стремительным развитием производства сжиженного природного газа в мире, отмечают в МЭА. Так, по данным агентства, это производство за год выросло на 7%, причем большая часть роста пришлась на второе полугодие.
https://1prime.ru/20260123/spg-866823717.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84139/69/841396973_175:0:2008:1375_1920x0_80_0_0_48fbfe186c1ac4b7e4908e418f4da328.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, мэа, спг
Энергетика, Газ, МЭА, СПГ
12:40 23.01.2026
 
Объем контрактов на поставку СПГ в 2025 году превысил 130 млрд кубов

МЭА: объем контрактов на поставку СПГ в 2025 году превысил 130 млрд кубов

© CC BY 2.0 / Jnzl's PhotosТанкер для перевозки СПГ
Танкер для перевозки СПГ - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Танкер для перевозки СПГ. Архивное фото
© CC BY 2.0 / Jnzl's Photos
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Совокупный объем заключённых контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в прошлом году превысил 130 миллиардов кубометров в год, что стало самым высоким уровнем за историю наблюдений, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА).
"Объем контрактов на поставку СПГ достиг самого высокого уровня за всю историю наших наблюдений… В 2025 году было заключено более 130 миллиардов кубометров в год контрактов на поставку СПГ, средняя продолжительность которых составила около 15 лет", - говорится в отчете.
Отчасти это было вызвано стремительным развитием производства сжиженного природного газа в мире, отмечают в МЭА.
Так, по данным агентства, это производство за год выросло на 7%, причем большая часть роста пришлась на второе полугодие.
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
МЭА оценило рост производства СПГ в мире в 2025 году
11:50
 
ЭнергетикаГазМЭАСПГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала