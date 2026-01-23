https://1prime.ru/20260123/spg-866825021.html

Объем контрактов на поставку СПГ в 2025 году превысил 130 млрд кубов

энергетика

газ

мэа

спг

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Совокупный объем заключённых контрактов на поставку сжиженного природного газа (СПГ) в прошлом году превысил 130 миллиардов кубометров в год, что стало самым высоким уровнем за историю наблюдений, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА). "Объем контрактов на поставку СПГ достиг самого высокого уровня за всю историю наших наблюдений… В 2025 году было заключено более 130 миллиардов кубометров в год контрактов на поставку СПГ, средняя продолжительность которых составила около 15 лет", - говорится в отчете. Отчасти это было вызвано стремительным развитием производства сжиженного природного газа в мире, отмечают в МЭА. Так, по данным агентства, это производство за год выросло на 7%, причем большая часть роста пришлась на второе полугодие.

