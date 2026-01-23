Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МЭА спрогнозировало рост производства СПГ в мире в 2026 году - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260123/spg-866826380.html
МЭА спрогнозировало рост производства СПГ в мире в 2026 году
МЭА спрогнозировало рост производства СПГ в мире в 2026 году - 23.01.2026, ПРАЙМ
МЭА спрогнозировало рост производства СПГ в мире в 2026 году
Мировое производство сжиженного природного газа (СПГ) в наступившем году увеличится более чем на 7%, набрав максимальный темп с 2019 года, следует из отчета... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T13:18+0300
2026-01-23T13:18+0300
энергетика
газ
мэа
спг
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/26/839262639_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_77d65210406193b7105892f2806ab6e5.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мировое производство сжиженного природного газа (СПГ) в наступившем году увеличится более чем на 7%, набрав максимальный темп с 2019 года, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. "Ожидается, что в 2026 году рост производства СПГ в мире продолжится и достигнет максимальных темпов с 2019 года. По нашему прогнозу, в 2026 году мировое производство СПГ увеличится более чем на 7% (или более чем на 40 миллиардов кубометров", - говорится в отчете. Отмечается, что движущей силой этого роста вновь станет Северная Америка, на долю которой придется более 85% прироста показателя.
https://1prime.ru/20260123/spg-866825021.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/26/839262639_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_e15ace916d9bf0c73eb44bccd7ac6206.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, мэа, спг
Энергетика, Газ, МЭА, СПГ
13:18 23.01.2026
 
МЭА спрогнозировало рост производства СПГ в мире в 2026 году

МЭА: производство СПГ в мире увеличится более чем на 7% в 2026 году

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗавод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ"
Завод по производству сжиженного природного газа Ямал СПГ - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Завод по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ". Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мировое производство сжиженного природного газа (СПГ) в наступившем году увеличится более чем на 7%, набрав максимальный темп с 2019 года, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.
"Ожидается, что в 2026 году рост производства СПГ в мире продолжится и достигнет максимальных темпов с 2019 года. По нашему прогнозу, в 2026 году мировое производство СПГ увеличится более чем на 7% (или более чем на 40 миллиардов кубометров", - говорится в отчете.
Отмечается, что движущей силой этого роста вновь станет Северная Америка, на долю которой придется более 85% прироста показателя.
Танкер для перевозки СПГ - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Объем контрактов на поставку СПГ в 2025 году превысил 130 млрд кубов
12:40
 
ЭнергетикаГазМЭАСПГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала