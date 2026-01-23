https://1prime.ru/20260123/spg-866826380.html

МЭА спрогнозировало рост производства СПГ в мире в 2026 году

МЭА спрогнозировало рост производства СПГ в мире в 2026 году - 23.01.2026, ПРАЙМ

МЭА спрогнозировало рост производства СПГ в мире в 2026 году

Мировое производство сжиженного природного газа (СПГ) в наступившем году увеличится более чем на 7%, набрав максимальный темп с 2019 года, следует из отчета... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T13:18+0300

2026-01-23T13:18+0300

2026-01-23T13:18+0300

энергетика

газ

мэа

спг

https://cdnn.1prime.ru/img/83926/26/839262639_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_77d65210406193b7105892f2806ab6e5.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мировое производство сжиженного природного газа (СПГ) в наступившем году увеличится более чем на 7%, набрав максимальный темп с 2019 года, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. "Ожидается, что в 2026 году рост производства СПГ в мире продолжится и достигнет максимальных темпов с 2019 года. По нашему прогнозу, в 2026 году мировое производство СПГ увеличится более чем на 7% (или более чем на 40 миллиардов кубометров", - говорится в отчете. Отмечается, что движущей силой этого роста вновь станет Северная Америка, на долю которой придется более 85% прироста показателя.

https://1prime.ru/20260123/spg-866825021.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, мэа, спг