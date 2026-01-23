https://1prime.ru/20260123/spg-866826380.html
МЭА спрогнозировало рост производства СПГ в мире в 2026 году
МЭА спрогнозировало рост производства СПГ в мире в 2026 году - 23.01.2026, ПРАЙМ
МЭА спрогнозировало рост производства СПГ в мире в 2026 году
Мировое производство сжиженного природного газа (СПГ) в наступившем году увеличится более чем на 7%, набрав максимальный темп с 2019 года, следует из отчета... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T13:18+0300
2026-01-23T13:18+0300
2026-01-23T13:18+0300
энергетика
газ
мэа
спг
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/26/839262639_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_77d65210406193b7105892f2806ab6e5.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мировое производство сжиженного природного газа (СПГ) в наступившем году увеличится более чем на 7%, набрав максимальный темп с 2019 года, следует из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа. "Ожидается, что в 2026 году рост производства СПГ в мире продолжится и достигнет максимальных темпов с 2019 года. По нашему прогнозу, в 2026 году мировое производство СПГ увеличится более чем на 7% (или более чем на 40 миллиардов кубометров", - говорится в отчете. Отмечается, что движущей силой этого роста вновь станет Северная Америка, на долю которой придется более 85% прироста показателя.
https://1prime.ru/20260123/spg-866825021.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83926/26/839262639_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_e15ace916d9bf0c73eb44bccd7ac6206.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, мэа, спг
Энергетика, Газ, МЭА, СПГ
МЭА спрогнозировало рост производства СПГ в мире в 2026 году
МЭА: производство СПГ в мире увеличится более чем на 7% в 2026 году
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ.
Мировое производство сжиженного природного газа (СПГ) в наступившем году увеличится более чем на 7%, набрав максимальный темп с 2019 года, следует
из отчета Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.
"Ожидается, что в 2026 году рост производства СПГ в мире продолжится и достигнет максимальных темпов с 2019 года. По нашему прогнозу, в 2026 году мировое производство СПГ увеличится более чем на 7% (или более чем на 40 миллиардов кубометров", - говорится в отчете.
Отмечается, что движущей силой этого роста вновь станет Северная Америка, на долю которой придется более 85% прироста показателя.
Объем контрактов на поставку СПГ в 2025 году превысил 130 млрд кубов