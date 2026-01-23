https://1prime.ru/20260123/sr-866809095.html

СР предлагает повысить стипендию для студентов очных отделений

СР предлагает повысить стипендию для студентов очных отделений - 23.01.2026, ПРАЙМ

СР предлагает повысить стипендию для студентов очных отделений

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили увеличить стипендию для студентов очных отделений до величины прожиточного минимума на душу... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T02:23+0300

2026-01-23T02:23+0300

2026-01-23T02:23+0300

экономика

общество

финансы

сергей миронов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/866809095.jpg?1769124204

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" предложили увеличить стипендию для студентов очных отделений до величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, который превышает 18 900 рублей в месяц. Законопроект о внесении таких изменений в действующее законодательство будет внесен на рассмотрение Госдумы в пятницу. Автором инициативы стал лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается установить на федеральном уровне минимальный размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований, в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленной на текущий год", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов отметил, что в настоящее время величина прожиточного минимума на душу населения в целом по России составляет более 18 900 рублей, а повышение стипендии до этого уровня позволит сформировать более справедливую и предсказуемую систему социальной поддержки российских студентов. По его словам, большинство студентов совмещают учебу с работой. "Точнее, работу с учебой, потому что заработок у многих в приоритете. Большую часть свободного времени они трудятся в магазинах, офисах, курьерами. Многие начинают учиться незадолго до сдачи сессии, и поэтому уровень знаний соответствующий", - считает лидер партии. Миронов также сообщил, что считает необходимым проводить ежегодную индексацию стипендий.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , финансы, сергей миронов