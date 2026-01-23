Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пятницу - 23.01.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260123/ssha-866832701.html
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пятницу
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пятницу - 23.01.2026, ПРАЙМ
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пятницу
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пятницу днем, на настроения инвесторов негативно влияет сохраняющаяся геополитическая... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T16:03+0300
2026-01-23T16:03+0300
экономика
рынок
торги
сша
иран
ближний восток
дональд трамп
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_3cf28a4ec3540a600aaf1b543161f63f.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пятницу днем, на настроения инвесторов негативно влияет сохраняющаяся геополитическая напряженность, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 15.08 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,25% - до 49 436 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,24%, до 25 597,75 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,19%, до 6 932 пунктов. Инвесторы продолжают наблюдать за геополитической ситуацией в мире, опасаясь рисков. Так, рынки обращают внимание на возможное обострение отношений между США и Ираном. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что американские корабли движутся в сторону Ирана, крупнейшего производителя нефти на Ближнем Востоке, "на всякий случай". "Я надеюсь, что геополитическая ситуация начнет улучшаться, чтобы рынок мог сосредоточиться на содержании, а не на шумихе", - цитирует агентство Блумберг руководителя отдела глобальных акций в KBC Global Services Андреи Габеллоне (Andrea Gabellone). Акции Intel упали на 12,39% на предторгах после того, как производитель микросхем спрогнозировал выручку и прибыль за первый квартал текущего года ниже рыночных оценок, заявив, что испытывает трудности с удовлетворением спроса на свои серверные чипы, используемые в центрах обработки данных для искусственного интеллекта.
https://1prime.ru/20260123/neft-866830164.html
сша
иран
ближний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/36/841333673_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_d1c5ef401c6894375cecebeb0783c86a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, иран, ближний восток, дональд трамп, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Торги, США, ИРАН, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Дональд Трамп, Nasdaq Composite
16:03 23.01.2026
 
Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пятницу

Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пятницу днем

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardНью-Йоркская фондовая биржа
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Нью-Йоркская фондовая биржа. Архивное фото
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пятницу днем, на настроения инвесторов негативно влияет сохраняющаяся геополитическая напряженность, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 15.08 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,25% - до 49 436 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,24%, до 25 597,75 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 6 932 пунктов.
Инвесторы продолжают наблюдать за геополитической ситуацией в мире, опасаясь рисков. Так, рынки обращают внимание на возможное обострение отношений между США и Ираном. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что американские корабли движутся в сторону Ирана, крупнейшего производителя нефти на Ближнем Востоке, "на всякий случай".
"Я надеюсь, что геополитическая ситуация начнет улучшаться, чтобы рынок мог сосредоточиться на содержании, а не на шумихе", - цитирует агентство Блумберг руководителя отдела глобальных акций в KBC Global Services Андреи Габеллоне (Andrea Gabellone).
Акции Intel упали на 12,39% на предторгах после того, как производитель микросхем спрогнозировал выручку и прибыль за первый квартал текущего года ниже рыночных оценок, заявив, что испытывает трудности с удовлетворением спроса на свои серверные чипы, используемые в центрах обработки данных для искусственного интеллекта.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Цены на нефть Brent выросли до 65,11 доллара за баррель
14:54
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАИРАНБЛИЖНИЙ ВОСТОКДональд ТрампNasdaq Composite
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала