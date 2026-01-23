https://1prime.ru/20260123/ssha-866832701.html

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Фьючерсы на основные фондовые индексы Уолл-стрит снижаются в пятницу днем, на настроения инвесторов негативно влияет сохраняющаяся геополитическая напряженность, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 15.08 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускался на 0,25% - до 49 436 пунктов, фьючерс на индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq 100 - на 0,24%, до 25 597,75 пункта, а фьючерс на индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,19%, до 6 932 пунктов. Инвесторы продолжают наблюдать за геополитической ситуацией в мире, опасаясь рисков. Так, рынки обращают внимание на возможное обострение отношений между США и Ираном. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о том, что американские корабли движутся в сторону Ирана, крупнейшего производителя нефти на Ближнем Востоке, "на всякий случай". "Я надеюсь, что геополитическая ситуация начнет улучшаться, чтобы рынок мог сосредоточиться на содержании, а не на шумихе", - цитирует агентство Блумберг руководителя отдела глобальных акций в KBC Global Services Андреи Габеллоне (Andrea Gabellone). Акции Intel упали на 12,39% на предторгах после того, как производитель микросхем спрогнозировал выручку и прибыль за первый квартал текущего года ниже рыночных оценок, заявив, что испытывает трудности с удовлетворением спроса на свои серверные чипы, используемые в центрах обработки данных для искусственного интеллекта.

