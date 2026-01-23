https://1prime.ru/20260123/ssha-866841612.html
Индекс потребительских настроений в США вырос в январе
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в январе увеличился до 56,4 пункта с уровня декабря в 52,9 пункта, сообщается на сайте университета. Предварительная оценка предполагала рост значения до 54 пунктов. Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, поднялся до 55,4 пункта с 50,4 пункта в декабре, а индекс экономических ожиданий - до 57 пунктов с 54,6 пункта месяцем ранее. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления. Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.
