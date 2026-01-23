https://1prime.ru/20260123/ssha-866841612.html

Индекс потребительских настроений в США вырос в январе

Индекс потребительских настроений в США вырос в январе - 23.01.2026, ПРАЙМ

Индекс потребительских настроений в США вырос в январе

Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T18:07+0300

2026-01-23T18:07+0300

2026-01-23T18:07+0300

экономика

мировая экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/14/866699273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eb1013fb025bf6674a89c289e025e55c.jpg

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в январе увеличился до 56,4 пункта с уровня декабря в 52,9 пункта, сообщается на сайте университета. Предварительная оценка предполагала рост значения до 54 пунктов. Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, поднялся до 55,4 пункта с 50,4 пункта в декабре, а индекс экономических ожиданий - до 57 пунктов с 54,6 пункта месяцем ранее. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета составляется на основе ежемесячного опроса не менее чем 500 американских домохозяйств по 50 ключевым вопросам, направленным на выявление изменений в ожиданиях потребителей относительно экономического климата, личных доходов и потребления. Индикатор публикуется два раза в месяц в виде первоначальной и окончательной оценки и влияет на динамику доллара, фондовых рынков и государственных облигаций США.

https://1prime.ru/20260123/konflkt-866827022.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, сша