Фондовые индексы США в основном растут после выхода внутренней статистики - 23.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США в основном растут после выхода внутренней статистики
Фондовые индексы США в основном растут после выхода внутренней статистики - 23.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США в основном растут после выхода внутренней статистики
Основные фондовые индексы США в основном растут в пятницу вечером после выхода в стране блока макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. | 23.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном растут в пятницу вечером после выхода в стране блока макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.46 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 0,54% - до 49 115,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,49% - до 23 550,06 пункта, индекс широкого рынка S&amp;P 500 - на 0,08%, до 6 919,14 пункта. Аналитики обратили внимание на внутренние статистические данные. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в январе увеличился до 56,4 пункта с уровня декабря в 52,9 пункта. Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, поднялся до 55,4 пункта с 50,4 пункта в декабре, а индекс экономических ожиданий - до 57 пунктов с 54,6 пункта месяцем ранее. Эксперты также обратили внимание на корпоративные данные. Чистая прибыль американской алюминиевой Alcoa Corporation, приходящаяся на головную компанию, в 2025 году составила 1,17 миллиарда долларов, что почти в 20 раз больше прошлогодней прибыли в 60 миллионов долларов. Intel по итогам предыдущего года сократила чистый убыток в 70 раз - до 267 миллионов долларов. Разводненный убыток на акцию уменьшился до 0,06 доллара с 4,38 доллара ранее.
рынок, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
19:21 23.01.2026
 
Фондовые индексы США в основном растут после выхода внутренней статистики

Основные фондовые индексы США в основном растут после выхода внутренней статистики

© Фото : Public Domain/Billie Grace WardИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Архивное фото
© Фото : Public Domain/Billie Grace Ward
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном растут в пятницу вечером после выхода в стране блока макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.46 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 0,54% - до 49 115,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,49% - до 23 550,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,08%, до 6 919,14 пункта.
Аналитики обратили внимание на внутренние статистические данные. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в январе увеличился до 56,4 пункта с уровня декабря в 52,9 пункта.
Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, поднялся до 55,4 пункта с 50,4 пункта в декабре, а индекс экономических ожиданий - до 57 пунктов с 54,6 пункта месяцем ранее.
Эксперты также обратили внимание на корпоративные данные.
Чистая прибыль американской алюминиевой Alcoa Corporation, приходящаяся на головную компанию, в 2025 году составила 1,17 миллиарда долларов, что почти в 20 раз больше прошлогодней прибыли в 60 миллионов долларов.
Intel по итогам предыдущего года сократила чистый убыток в 70 раз - до 267 миллионов долларов. Разводненный убыток на акцию уменьшился до 0,06 доллара с 4,38 доллара ранее.
Доллары США - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2026
Доллар слабо меняется к евро и иене после выхода данных по США
18:49
 
ЭкономикаРынокИндексыСШАDow JonesNasdaq Composite
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
