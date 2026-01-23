https://1prime.ru/20260123/ssha-866845639.html

Фондовые индексы США в основном растут после выхода внутренней статистики

Фондовые индексы США в основном растут после выхода внутренней статистики - 23.01.2026, ПРАЙМ

Фондовые индексы США в основном растут после выхода внутренней статистики

23.01.2026

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном растут в пятницу вечером после выхода в стране блока макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.46 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 0,54% - до 49 115,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,49% - до 23 550,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,08%, до 6 919,14 пункта. Аналитики обратили внимание на внутренние статистические данные. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в январе увеличился до 56,4 пункта с уровня декабря в 52,9 пункта. Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, поднялся до 55,4 пункта с 50,4 пункта в декабре, а индекс экономических ожиданий - до 57 пунктов с 54,6 пункта месяцем ранее. Эксперты также обратили внимание на корпоративные данные. Чистая прибыль американской алюминиевой Alcoa Corporation, приходящаяся на головную компанию, в 2025 году составила 1,17 миллиарда долларов, что почти в 20 раз больше прошлогодней прибыли в 60 миллионов долларов. Intel по итогам предыдущего года сократила чистый убыток в 70 раз - до 267 миллионов долларов. Разводненный убыток на акцию уменьшился до 0,06 доллара с 4,38 доллара ранее.

