https://1prime.ru/20260123/ssha-866845639.html
Фондовые индексы США в основном растут после выхода внутренней статистики
Фондовые индексы США в основном растут после выхода внутренней статистики - 23.01.2026, ПРАЙМ
Фондовые индексы США в основном растут после выхода внутренней статистики
Основные фондовые индексы США в основном растут в пятницу вечером после выхода в стране блока макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T19:21+0300
2026-01-23T19:21+0300
2026-01-23T19:21+0300
экономика
рынок
индексы
сша
dow jones
nasdaq composite
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/51/841335161_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_24eba898a5ec7cfa49b2212909129231.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном растут в пятницу вечером после выхода в стране блока макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.46 мск промышленный индекс Dow Jones падал на 0,54% - до 49 115,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite рос на 0,49% - до 23 550,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,08%, до 6 919,14 пункта. Аналитики обратили внимание на внутренние статистические данные. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, по окончательной оценке, в январе увеличился до 56,4 пункта с уровня декабря в 52,9 пункта. Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, поднялся до 55,4 пункта с 50,4 пункта в декабре, а индекс экономических ожиданий - до 57 пунктов с 54,6 пункта месяцем ранее. Эксперты также обратили внимание на корпоративные данные. Чистая прибыль американской алюминиевой Alcoa Corporation, приходящаяся на головную компанию, в 2025 году составила 1,17 миллиарда долларов, что почти в 20 раз больше прошлогодней прибыли в 60 миллионов долларов. Intel по итогам предыдущего года сократила чистый убыток в 70 раз - до 267 миллионов долларов. Разводненный убыток на акцию уменьшился до 0,06 доллара с 4,38 доллара ранее.
https://1prime.ru/20260123/dollar-866844723.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84133/51/841335161_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_cd6149cfc0965958e7605d9dcc0b9258.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, индексы, сша, dow jones, nasdaq composite
Экономика, Рынок, Индексы, США, Dow Jones, Nasdaq Composite
Фондовые индексы США в основном растут после выхода внутренней статистики
Основные фондовые индексы США в основном растут после выхода внутренней статистики
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в основном растут в пятницу вечером после выхода в стране блока макроэкономической статистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.46 мск промышленный индекс Dow Jones
падал на 0,54% - до 49 115,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasda
q Composite рос на 0,49% - до 23 550,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,08%, до 6 919,14 пункта.
Аналитики обратили внимание на внутренние статистические данные. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США
, по окончательной оценке, в январе увеличился до 56,4 пункта с уровня декабря в 52,9 пункта.
Кроме того, индекс текущих экономических условий в США, по окончательной оценке, поднялся до 55,4 пункта с 50,4 пункта в декабре, а индекс экономических ожиданий - до 57 пунктов с 54,6 пункта месяцем ранее.
Эксперты также обратили внимание на корпоративные данные.
Чистая прибыль американской алюминиевой Alcoa Corporation, приходящаяся на головную компанию, в 2025 году составила 1,17 миллиарда долларов, что почти в 20 раз больше прошлогодней прибыли в 60 миллионов долларов.
Intel по итогам предыдущего года сократила чистый убыток в 70 раз - до 267 миллионов долларов. Разводненный убыток на акцию уменьшился до 0,06 доллара с 4,38 доллара ранее.
Доллар слабо меняется к евро и иене после выхода данных по США