Мировая выплавка стали в 2025 году сократилась на два процента - 23.01.2026
Мировая выплавка стали в 2025 году сократилась на два процента
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали по итогам прошлого года сократилась на 2% и составила 1,85 миллиарда тонн, в том числе в декабре - на 3,7%, до 139,6 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA). "Мировое производство стали составило 1 849,6 миллиона тонн в 2025 году", - говорится в сообщении организации. Согласно представленной таблице, в 2024 году глобальный выпуск достигал 1,887 миллиарда тонн, спад год к году составил около 2%. Мировым лидером по выплавке стал Китай, который даже несмотря на снижение выпуска на 4,4% произвел 961 миллион тонн стали. Россия вошла в пятерку с выплавкой в 67,8 миллиона тонн, что на 4,5% ниже 2024 года. При этом суммарный выпуск в России, других странах СНГ и на Украине за этот период сократился на 4,4% - до 81,3 миллиона тонн. Страны ЕС произвели 126,2 миллиона тонн стали, что на 2,6% меньше, чем год назад, страны Европы вне ЕС - 42,8 миллиона тонн (спад на 0,9%). Страны Африки выпустили 23,2 миллиона тонн, увеличив показатель на 3,8%. Выплавка стали в Северной Америке увеличилась на 0,7% - до 107,4 миллионов тонн. США нарастили производство на 3,1% - до 82 миллионов тонн. В Южной Америке показатель уменьшился на 1,2% - до 41,5 миллиона тонн. Ближний Восток нарастил производство на 4,3% - до 56,9 миллиона тонн. Другие страны Азии, а также Океании произвели 1,32 миллиарда тонн стали, что на 2,4% ниже в годовом выражении. В Индии выплавка увеличилась на 10,4% - до 165 миллионов. В декабре мировой выпуск составил 139,6 миллиона тонн, что на 3,7% ниже, чем в тот же месяц годом ранее. По итогам месяца крупнейшим производителем стали Китай - 68,2 миллиона тонн, что на 10,3% ниже аналогичного периода годом ранее. На втором месте оказалась Индия, увеличившая выплавку на 10,1%, до 14,8 миллиона тонн, на третьем - США (6,9 миллиона тонн, рост на 3,6%). Следом идет Япония, сократившая выпуск на 4.8%, до 6,6 миллиона тонн, минус 2,4%). Замыкает пятерку Россия, которая произвела 5,8 миллиона тонн (снижение на 4,4%).
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали по итогам прошлого года сократилась на 2% и составила 1,85 миллиарда тонн, в том числе в декабре - на 3,7%, до 139,6 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирной ассоциации стали, WSA).
"Мировое производство стали составило 1 849,6 миллиона тонн в 2025 году", - говорится в сообщении организации. Согласно представленной таблице, в 2024 году глобальный выпуск достигал 1,887 миллиарда тонн, спад год к году составил около 2%.
Мировым лидером по выплавке стал Китай, который даже несмотря на снижение выпуска на 4,4% произвел 961 миллион тонн стали. Россия вошла в пятерку с выплавкой в 67,8 миллиона тонн, что на 4,5% ниже 2024 года.
При этом суммарный выпуск в России, других странах СНГ и на Украине за этот период сократился на 4,4% - до 81,3 миллиона тонн.
Страны ЕС произвели 126,2 миллиона тонн стали, что на 2,6% меньше, чем год назад, страны Европы вне ЕС - 42,8 миллиона тонн (спад на 0,9%).
Страны Африки выпустили 23,2 миллиона тонн, увеличив показатель на 3,8%. Выплавка стали в Северной Америке увеличилась на 0,7% - до 107,4 миллионов тонн. США нарастили производство на 3,1% - до 82 миллионов тонн. В Южной Америке показатель уменьшился на 1,2% - до 41,5 миллиона тонн.
Ближний Восток нарастил производство на 4,3% - до 56,9 миллиона тонн. Другие страны Азии, а также Океании произвели 1,32 миллиарда тонн стали, что на 2,4% ниже в годовом выражении. В Индии выплавка увеличилась на 10,4% - до 165 миллионов.
В декабре мировой выпуск составил 139,6 миллиона тонн, что на 3,7% ниже, чем в тот же месяц годом ранее. По итогам месяца крупнейшим производителем стали Китай - 68,2 миллиона тонн, что на 10,3% ниже аналогичного периода годом ранее. На втором месте оказалась Индия, увеличившая выплавку на 10,1%, до 14,8 миллиона тонн, на третьем - США (6,9 миллиона тонн, рост на 3,6%).
Следом идет Япония, сократившая выпуск на 4.8%, до 6,6 миллиона тонн, минус 2,4%). Замыкает пятерку Россия, которая произвела 5,8 миллиона тонн (снижение на 4,4%).
