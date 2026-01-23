https://1prime.ru/20260123/stavka-866846998.html
В ЦБ рассказали о связи ключевой ставки и инфляции
В ЦБ рассказали о связи ключевой ставки и инфляции - 23.01.2026
В ЦБ рассказали о связи ключевой ставки и инфляции
Связь между ключевой ставкой и инфляцией работает следующим образом: чем выше ставка, тем ниже инфляция, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин | 23.01.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Связь между ключевой ставкой и инфляцией работает следующим образом: чем выше ставка, тем ниже инфляция, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в Telegram-канале регулятора. "Связь между ключевой ставкой и инфляцией работает наоборот. Чем выше ставка, тем ниже инфляция. Объясню, как это работает. Когда Банк России повышает ключевую ставку, спрос в экономике снижается, а вместе с ним замедляется и рост цен. Именно поэтому высокая ставка помогает остановить инфляцию, а не разгоняет ее", - пояснил зампред. Также он добавил, что когда ставка низкая, деньги дешевые, все больше берут кредиты и тратят, спрос растет быстрее возможностей расширять производство, и цены начинают расти. Заботкин пояснил, что резкое снижение ключевой ставки в попытке повысить доступность кредитов разгонит инфляцию еще сильнее. А высокая инфляция для бизнеса на длинном горизонте намного хуже, чем высокая ставка, пояснил зампред. "При быстром и непредсказуемом росте цен, в том числе на материалы, комплектующие, труд, компании не могут планировать, не понимают своих будущих доходов и расходов, поставщики постоянно меняют цены, условия контрактов. Инвесторы и кредиторы в таких условиях требуют большую премию за риск. Получается замкнутый круг: попытка помочь бизнесу дешевыми деньгами приводит к инфляции, которая в итоге бьет по нему же", - подчеркнул Заботкин. Задача Банка России сейчас - вернуть инфляцию к цели 4% и удерживать ее там стабильно. Только в условиях предсказуемо низкой инфляции бизнес может планировать инвестиции, а ставки будут на умеренном уровне, подытожил он.
В ЦБ рассказали о связи ключевой ставки и инфляции
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ.
Связь между ключевой ставкой и инфляцией работает следующим образом: чем выше ставка, тем ниже инфляция, сообщил
заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин в Telegram-канале регулятора.
"Связь между ключевой ставкой и инфляцией работает наоборот. Чем выше ставка, тем ниже инфляция. Объясню, как это работает. Когда Банк России повышает ключевую ставку, спрос в экономике снижается, а вместе с ним замедляется и рост цен. Именно поэтому высокая ставка помогает остановить инфляцию, а не разгоняет ее", - пояснил зампред.
Также он добавил, что когда ставка низкая, деньги дешевые, все больше берут кредиты и тратят, спрос растет быстрее возможностей расширять производство, и цены начинают расти.
Заботкин
пояснил, что резкое снижение ключевой ставки в попытке повысить доступность кредитов разгонит инфляцию еще сильнее. А высокая инфляция для бизнеса на длинном горизонте намного хуже, чем высокая ставка, пояснил зампред.
"При быстром и непредсказуемом росте цен, в том числе на материалы, комплектующие, труд, компании не могут планировать, не понимают своих будущих доходов и расходов, поставщики постоянно меняют цены, условия контрактов. Инвесторы и кредиторы в таких условиях требуют большую премию за риск. Получается замкнутый круг: попытка помочь бизнесу дешевыми деньгами приводит к инфляции, которая в итоге бьет по нему же", - подчеркнул Заботкин.
Задача Банка России сейчас - вернуть инфляцию к цели 4% и удерживать ее там стабильно. Только в условиях предсказуемо низкой инфляции бизнес может планировать инвестиции, а ставки будут на умеренном уровне, подытожил он.
