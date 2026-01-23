https://1prime.ru/20260123/stipendiya-866845985.html

В Госдуму внесли проект о повышении стипендии для студентов очных отделений

В Госдуму внесли проект о повышении стипендии для студентов очных отделений

2026-01-23T19:37+0300

экономика

общество

россия

рф

сергей миронов

госдума

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение ГД законопроект об увеличении стипендии для студентов очных отделений до величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, который превышает 18,9 тысячи рублей в месяц, документ доступен в думской электронной базе. Величина прожиточного минимума на душу населения в РФ с 1 января составляет 18 939 рублей в месяц. "Законопроектом предлагается установить на федеральном уровне минимальный размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований, в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленной на текущий год", - сказано в пояснительной записке. Как ранее отметил в беседе с РИА Новости Миронов, повышение стипендии позволит сформировать более справедливую и предсказуемую систему социальной поддержки российских студентов. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта приведет к снижению вынужденной занятости студентов, не связанной с получаемой специальностью, сокращению числа отчислений по экономическим причинам, повышению результативности освоения образовательных программ и росту вовлеченности студентов в научные исследования и инженерно-технические проекты, возможности студентов сосредоточиться на учебе и научно-проектной деятельности, будет способствовать повышению качества подготовки кадров и развитию научно-технологического потенциала страны.

рф

