В Госдуму внесли проект о повышении стипендии для студентов очных отделений

2026-01-23T19:37+0300
2026-01-23T19:37+0300
2026-01-23T19:37+0300
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение ГД законопроект об увеличении стипендии для студентов очных отделений до величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, который превышает 18,9 тысячи рублей в месяц, документ доступен в думской электронной базе. Величина прожиточного минимума на душу населения в РФ с 1 января составляет 18 939 рублей в месяц. "Законопроектом предлагается установить на федеральном уровне минимальный размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований, в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленной на текущий год", - сказано в пояснительной записке. Как ранее отметил в беседе с РИА Новости Миронов, повышение стипендии позволит сформировать более справедливую и предсказуемую систему социальной поддержки российских студентов. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта приведет к снижению вынужденной занятости студентов, не связанной с получаемой специальностью, сокращению числа отчислений по экономическим причинам, повышению результативности освоения образовательных программ и росту вовлеченности студентов в научные исследования и инженерно-технические проекты, возможности студентов сосредоточиться на учебе и научно-проектной деятельности, будет способствовать повышению качества подготовки кадров и развитию научно-технологического потенциала страны.
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ.
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение ГД законопроект об увеличении стипендии для студентов очных отделений до величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, который превышает 18,9 тысячи рублей в месяц, документ доступен
в думской электронной базе.
Величина прожиточного минимума на душу населения в РФ
с 1 января составляет 18 939 рублей в месяц.
"Законопроектом предлагается установить на федеральном уровне минимальный размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований, в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленной на текущий год", - сказано в пояснительной записке.
Как ранее отметил в беседе с РИА Новости Миронов
, повышение стипендии позволит сформировать более справедливую и предсказуемую систему социальной поддержки российских студентов.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта приведет к снижению вынужденной занятости студентов, не связанной с получаемой специальностью, сокращению числа отчислений по экономическим причинам, повышению результативности освоения образовательных программ и росту вовлеченности студентов в научные исследования и инженерно-технические проекты, возможности студентов сосредоточиться на учебе и научно-проектной деятельности, будет способствовать повышению качества подготовки кадров и развитию научно-технологического потенциала страны.
