В Госдуму внесли проект о повышении стипендии для студентов очных отделений - 23.01.2026, ПРАЙМ
В Госдуму внесли проект о повышении стипендии для студентов очных отделений
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение ГД законопроект об увеличении стипендии для студентов очных отделений до величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, который превышает 18,9 тысячи рублей в месяц, документ доступен в думской электронной базе. Величина прожиточного минимума на душу населения в РФ с 1 января составляет 18 939 рублей в месяц. "Законопроектом предлагается установить на федеральном уровне минимальный размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований, в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленной на текущий год", - сказано в пояснительной записке. Как ранее отметил в беседе с РИА Новости Миронов, повышение стипендии позволит сформировать более справедливую и предсказуемую систему социальной поддержки российских студентов. По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта приведет к снижению вынужденной занятости студентов, не связанной с получаемой специальностью, сокращению числа отчислений по экономическим причинам, повышению результативности освоения образовательных программ и росту вовлеченности студентов в научные исследования и инженерно-технические проекты, возможности студентов сосредоточиться на учебе и научно-проектной деятельности, будет способствовать повышению качества подготовки кадров и развитию научно-технологического потенциала страны.
общество , россия, рф, сергей миронов, госдума
Экономика, Общество , РОССИЯ, РФ, Сергей Миронов, Госдума
19:37 23.01.2026
 
В Госдуму внесли проект о повышении стипендии для студентов очных отделений

В Госдуму внесли проект об увеличении стипендии до 18,9 тысяч рублей

© РИА Новости . Александр Кряжев
В аудитории университета
В аудитории университета. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли на рассмотрение ГД законопроект об увеличении стипендии для студентов очных отделений до величины прожиточного минимума на душу населения в целом по РФ, который превышает 18,9 тысячи рублей в месяц, документ доступен в думской электронной базе.
Величина прожиточного минимума на душу населения в РФ с 1 января составляет 18 939 рублей в месяц.
"Законопроектом предлагается установить на федеральном уровне минимальный размер государственной академической стипендии для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований, в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленной на текущий год", - сказано в пояснительной записке.
Как ранее отметил в беседе с РИА Новости Миронов, повышение стипендии позволит сформировать более справедливую и предсказуемую систему социальной поддержки российских студентов.
По мнению авторов инициативы, принятие законопроекта приведет к снижению вынужденной занятости студентов, не связанной с получаемой специальностью, сокращению числа отчислений по экономическим причинам, повышению результативности освоения образовательных программ и росту вовлеченности студентов в научные исследования и инженерно-технические проекты, возможности студентов сосредоточиться на учебе и научно-проектной деятельности, будет способствовать повышению качества подготовки кадров и развитию научно-технологического потенциала страны.
Отделение Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 13.10.2025
Стипендии студентов-целевиков предложили освободить от НДФЛ
13 октября 2025, 10:40
 
