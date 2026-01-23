Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АСВ оценило страховую ответственность "Нового Московского Банка"
АСВ оценило страховую ответственность "Нового Московского Банка"
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Страховая ответственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками "Нового Московского Банка" предварительно оценивается в 132,5 миллиона рублей, сообщает АСВ. ЦБ ранее в пятницу сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нового Московского Банка". "По данным отчетности банка на 1 декабря 2025 года, страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в 132,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении АСВ.
09:13 23.01.2026
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАгентство по страхованию вкладов
Агентство по страхованию вкладов. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Страховая ответственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками "Нового Московского Банка" предварительно оценивается в 132,5 миллиона рублей, сообщает АСВ.
ЦБ ранее в пятницу сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нового Московского Банка".
"По данным отчетности банка на 1 декабря 2025 года, страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в 132,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении АСВ.
 
