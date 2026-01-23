https://1prime.ru/20260123/strakhovanie-866818566.html

АСВ оценило страховую ответственность "Нового Московского Банка"

2026-01-23T09:13+0300

экономика

банки

финансы

бизнес

агентство по страхованию вкладов

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Страховая ответственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками "Нового Московского Банка" предварительно оценивается в 132,5 миллиона рублей, сообщает АСВ. ЦБ ранее в пятницу сообщил, что отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Нового Московского Банка". "По данным отчетности банка на 1 декабря 2025 года, страховая ответственность Агентства предварительно оценивается в 132,5 миллиона рублей", - говорится в сообщении АСВ.

2026

