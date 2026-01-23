Суд увеличил выплаты родственникам погибших при крушении Ан-24 под Тындой

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2026-01-23T01:32+0300
2026-01-23T01:32+0300
общество
россия
бизнес
благовещенск
тында
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Суд увеличил выплаты двум потерпевшим, чьи родственники погибли при крушении самолета под Тындой Амурской области летом прошлого года, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля 2025 года при подлете к аэропорту назначения. На борту было 48 человек, никто не выжил. Причины авикатастрофы расследуются. Сертификат эксплуатанта был аннулирован, "Ангара" прекратила выполнение коммерческих рейсов. Среди погибших в авиакатастрофе были женщина с дочкой. Супруг женщины и ее мать были признаны потерпевшими, они получили выплаты за гибель родственников в размере трех миллионов и одного миллиона рублей соответственно. Половина каждой суммы стала компенсацией морального вреда. Потерпевшие не согласились с размером выплат, попросив суд взыскать с перевозчика по 100 миллионов рублей каждому и еще 100 миллионов рублей - в пользу восьмилетнего ребенка мужчины от первого брака, который также переживает из-за гибели единокровной сестры. В документе отмечается, что после авиакатастрофы и гибели родных у потерпевших развилось тревожно-депрессивное расстройство, они вынуждены принимать антидепрессанты. "Исковые требования... о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично", - говорится в материалах. Так, суд решил взыскать с перевозчика компенсацию морального вреда в пользу мужчины в размере двух миллионов рублей, в пользу матери - в размере трех миллионов.
благовещенск
тында
общество , россия, бизнес, благовещенск, тында
Общество , РОССИЯ, Бизнес, Благовещенск, Тында
01:32 23.01.2026
 
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Суд увеличил выплаты двум потерпевшим, чьи родственники погибли при крушении самолета под Тындой Амурской области летом прошлого года, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполнявший рейс из Благовещенска в Тынду, разбился 24 июля 2025 года при подлете к аэропорту назначения. На борту было 48 человек, никто не выжил. Причины авикатастрофы расследуются. Сертификат эксплуатанта был аннулирован, "Ангара" прекратила выполнение коммерческих рейсов.
Среди погибших в авиакатастрофе были женщина с дочкой. Супруг женщины и ее мать были признаны потерпевшими, они получили выплаты за гибель родственников в размере трех миллионов и одного миллиона рублей соответственно. Половина каждой суммы стала компенсацией морального вреда.
Потерпевшие не согласились с размером выплат, попросив суд взыскать с перевозчика по 100 миллионов рублей каждому и еще 100 миллионов рублей - в пользу восьмилетнего ребенка мужчины от первого брака, который также переживает из-за гибели единокровной сестры.
В документе отмечается, что после авиакатастрофы и гибели родных у потерпевших развилось тревожно-депрессивное расстройство, они вынуждены принимать антидепрессанты.
"Исковые требования... о взыскании компенсации морального вреда удовлетворить частично", - говорится в материалах.
Так, суд решил взыскать с перевозчика компенсацию морального вреда в пользу мужчины в размере двух миллионов рублей, в пользу матери - в размере трех миллионов.
 
