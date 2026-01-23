Двигатель ПД-8 для самолета Superjet прошел испытания на попадание птиц

https://1prime.ru/20260123/superjet--866818055.html

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Двигатель ПД-8 для самолета "Суперджет" (Superjet) подтвердил устойчивую работу в случае столкновения со стаей птиц, сообщили в Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в "Ростех"). "Объединенная двигателестроительная корпорация "Ростеха" провела сертификационные испытания новейшего авиадвигателя ПД-8 на попадание птиц. Силовая установка для самолета "Суперджет" подтвердила устойчивую работу в случае столкновения со стаей птиц. Испытания показали надежность двигателя и безопасность полета даже в нештатной ситуации", - говорится в сообщении. Испытания проводились на стенде "ОДК-Сатурн" в Ярославской области. Чтобы проверить работоспособность двигателя, его запустили на взлетный режим и выпустили в него из специальной пушки четыре тушки, имитирующие стаю птиц. Заброс осуществляется с учетом скорости полета самолета при взлете и посадке - 103 метра в секунду. "Двигатель ПД-8 выдержал сложное испытание, главным критерием оценки успешности в первую очередь является отсутствие механических повреждений и продолжение работы двигателя в условиях полета. При имитации нештатной ситуации ПД-8 не получил повреждения и сохранил управляемость. Испытания доказали, что в реальных условиях эксплуатации встреча со стаей птиц не опасна для двигателя: он продолжит устойчивую работу", – приводится в пресс-релизе комментарий заместителя главного конструктора двигателя ПД-8 по мотогондоле и интеграции с летательным аппаратом "ОДК-Сатурн" Сергея Мосина. Ранее двигатель прошел испытания на обрыв лопатки вентилятора и заброс воды, также успешно. Сейчас ПД-8 продолжает проходить комплекс стендовых и летных испытаний. Двигатель ПД-8 на сегодняшний день проходит серию испытаний для получения сертификата типа. Это является заключительным этапом перед запуском серийного производства. Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн для пассажирского самолета Superjet-100 и самолета-амфибии Бе-200 создан с применением новейших российских материалов и прогрессивных технологий. В работе над ним задействована широкая кооперация предприятий в контуре ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14 для отечественных среднемагистральных самолетов.

