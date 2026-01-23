https://1prime.ru/20260123/telo-866834662.html
Тело из района поиска Баумгертнера официально не опознано, сообщила полиция
Тело из района поиска Баумгертнера официально не опознано, сообщила полиция - 23.01.2026, ПРАЙМ
Тело из района поиска Баумгертнера официально не опознано, сообщила полиция
Тело, найденное в районе поиска экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, пока не было официально опознано, полиция ждет результаты анализа ДНК от... | 23.01.2026, ПРАЙМ
2026-01-23T16:29+0300
2026-01-23T16:29+0300
2026-01-23T16:29+0300
общество
кипр
уралкалий
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866533210_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_d958888ce11a49e8cf3eb241c02411e1.jpg
МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Тело, найденное в районе поиска экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, пока не было официально опознано, полиция ждет результаты анализа ДНК от британской военной базы, где проводили вскрытие, сообщила в пятницу РИА Новости полиция Лимассола. "Мы пока ждем результаты проведенного вскрытия и уточнения личности от британской базы. Они еще ничего нам не отправили. Мы ждем результаты анализа ДНК, нам о них сообщат с британской базы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Полиция Кипра вела масштабные поиски Владислава Баумгертнера с 11 января. Местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. Позже 14 января местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму, недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Эта местность подпадает под юрисдикцию британской военной базы "Акротири", там же проводили вскрытие найденного тела.
https://1prime.ru/20260115/braumgertner-866533854.html
кипр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866533210_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0bdaac6800fd32049ebdb03608e16df4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , кипр, уралкалий
Общество , КИПР, Уралкалий
Тело из района поиска Баумгертнера официально не опознано, сообщила полиция
Полиция Лимассола: тело из района поиска Баумгертнера официально не опознано
МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Тело, найденное в районе поиска экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, пока не было официально опознано, полиция ждет результаты анализа ДНК от британской военной базы, где проводили вскрытие, сообщила в пятницу РИА Новости полиция Лимассола.
"Мы пока ждем результаты проведенного вскрытия и уточнения личности от британской базы. Они еще ничего нам не отправили. Мы ждем результаты анализа ДНК, нам о них сообщат с британской базы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Полиция Кипра
вела масштабные поиски Владислава Баумгертнера с 11 января. Местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. Позже 14 января местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму, недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Эта местность подпадает под юрисдикцию британской военной базы "Акротири", там же проводили вскрытие найденного тела.
Друг Баумгертнера рассказал о дне его пропаже на Кипре