https://1prime.ru/20260123/telo-866834662.html

Тело из района поиска Баумгертнера официально не опознано, сообщила полиция

Тело из района поиска Баумгертнера официально не опознано, сообщила полиция - 23.01.2026, ПРАЙМ

Тело из района поиска Баумгертнера официально не опознано, сообщила полиция

Тело, найденное в районе поиска экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, пока не было официально опознано, полиция ждет результаты анализа ДНК от... | 23.01.2026, ПРАЙМ

2026-01-23T16:29+0300

2026-01-23T16:29+0300

2026-01-23T16:29+0300

общество

кипр

уралкалий

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866533210_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_d958888ce11a49e8cf3eb241c02411e1.jpg

МОСКВА, 23 янв – ПРАЙМ. Тело, найденное в районе поиска экс-главы "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, пока не было официально опознано, полиция ждет результаты анализа ДНК от британской военной базы, где проводили вскрытие, сообщила в пятницу РИА Новости полиция Лимассола. "Мы пока ждем результаты проведенного вскрытия и уточнения личности от британской базы. Они еще ничего нам не отправили. Мы ждем результаты анализа ДНК, нам о них сообщат с британской базы", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Полиция Кипра вела масштабные поиски Владислава Баумгертнера с 11 января. Местонахождение бизнесмена было неизвестно с 7 января. Позже 14 января местный житель обнаружил неопознанное тело мужчины в районе поисков в прибрежной зоне деревни Авдиму, недалеко от места, откуда исходил последний сигнал телефона предпринимателя. Эта местность подпадает под юрисдикцию британской военной базы "Акротири", там же проводили вскрытие найденного тела.

https://1prime.ru/20260115/braumgertner-866533854.html

кипр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , кипр, уралкалий