В Хабаровском крае построят морской терминал за 80 миллиардов рублей

В Хабаровском крае построят морской терминал за 80 миллиардов рублей

ХАБАРОВСК, 23 янв - ПРАЙМ. Акционерное общество "ВаниноТрансУголь" (ВТУ, входит в структуру группы компаний "Колмар") построит морской терминал на мысе Токи в Хабаровском крае за 80 миллиардов рублей, здесь появится более 1 тысячи рабочих мест, сообщил глава Ванинского муниципального района Алексей Маслов. Маслов рассказал, что на бюджетообразующем предприятии с первым зампредом правительства Хабаровского края Сергеем Абрамовым прошла рабочая встреча. Назначенный в декабре 2025 года новый руководитель ВТУ Владимир Рогов подвел итоги работы за прошлый год и отметил, что терминалу удалось увеличить грузооборот до 8,4 миллиона тонн, обеспечить занятость 712 человек, а также заплатить более 100 миллионов рублей налогов в местный бюджет. "Для расширения номенклатуры грузов, планируется строительство многопрофильного морского терминала на мысе Токи. Стоимость проекта более 80 миллиардов рублей. Предварительное количество новых рабочих мест - 1050. Уверен, что проект будет реализован в обозначенные сроки", - сообщает Маслов в своем Telegram-канале. О конкретных сроках сдачи объекта не сообщается. АО "ВаниноТрансУголь" занимается строительством транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в бухте Мучке (порт Ванино, Хабаровский край) проектной мощностью 24 миллиона тонн. Терминал строится по Федеральной целевой программе (ФЦП) "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)". ВТУ завершило строительство первой очереди комплекса для перевалки сыпучих грузов. Мощность перевалки составляет 12 миллионов тонн в год, число новых рабочих мест – свыше 600. Ближайшая перспектива – строительство второй очереди и увеличение перевалки еще на 12 миллионов тонн в год. Терминал оснащен высокотехничным оборудованием для перевалки угля закрытым способом и самыми современными технологиями подавления угольной пыли.

