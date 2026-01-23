Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
23.01.2026 Третий блок Краснодарской ТЭЦ исключили из списка проектов модернизации
Третий блок Краснодарской ТЭЦ исключили из списка проектов модернизации
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Кабмин РФ исключил из списка проектов модернизации генерирующих объектов третий блок Краснодарской ТЭЦ, ввод в эксплуатацию которого ранее был запланирован на ноябрь 2028 года, говорится в распоряжении правительства. "На основании предложений правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи мощности модернизированных генерирующих объектов… В разделе "Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Кубаньэнерго" таблицы 1 позицию, касающуюся Краснодарской ТЭЦ (блок-3), исключить", - сказано в документе. В декабре кабмин утверждал новый перечень генерирующих энергообъектов, подлежащих строительству в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии, в который входил и третий энергоблок Краснодарской ТЭЦ с окончанием строительства в ноябре 2028 года. Еще ранее, в апреле, правительственная комиссия по электроэнергетике приняла решение о строительстве паросиловой установки мощностью 150 МВт на площадке Краснодарской ТЭЦ, сообщали в кабмине. В декабре газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол заседания правкомиссии писала, что в письме к Минэнерго "Лукойл-Кубаньэнерго" просит исключить станцию из перечня модернизации старых ТЭС без выплаты штрафа. Третий энергоблок Краснодарской ТЭЦ должен был начать поставку мощности с 1 декабря 2024 года, но его модернизация была приостановлена по инициативе "Системного оператора" из-за энергодефицита в Краснодарском крае, следует из материалов. Тогда "Лукойл-Кубаньэнерго" предложило расширить Краснодарскую ТЭЦ за счет пятого энергоблока на 150 МВт с вводом в 2028 году. Но использование для этого ранее купленного оборудования сделает модернизацию третьего энергоблока невозможной, писала газета.
22:30 23.01.2026 (обновлено: 22:44 23.01.2026)
 
Третий блок Краснодарской ТЭЦ исключили из списка проектов модернизации

Кабмин исключил из списка проектов модернизации третий блок Краснодарской ТЭЦ

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Кабмин РФ исключил из списка проектов модернизации генерирующих объектов третий блок Краснодарской ТЭЦ, ввод в эксплуатацию которого ранее был запланирован на ноябрь 2028 года, говорится в распоряжении правительства.
"На основании предложений правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень генерирующих объектов, мощность которых поставляется по договорам купли-продажи мощности модернизированных генерирующих объектов… В разделе "Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Кубаньэнерго" таблицы 1 позицию, касающуюся Краснодарской ТЭЦ (блок-3), исключить", - сказано в документе.
В декабре кабмин утверждал новый перечень генерирующих энергообъектов, подлежащих строительству в ценовых зонах оптового рынка электроэнергии, в который входил и третий энергоблок Краснодарской ТЭЦ с окончанием строительства в ноябре 2028 года.
Еще ранее, в апреле, правительственная комиссия по электроэнергетике приняла решение о строительстве паросиловой установки мощностью 150 МВт на площадке Краснодарской ТЭЦ, сообщали в кабмине.
В декабре газета "Коммерсант" со ссылкой на протокол заседания правкомиссии писала, что в письме к Минэнерго "Лукойл-Кубаньэнерго" просит исключить станцию из перечня модернизации старых ТЭС без выплаты штрафа.
Третий энергоблок Краснодарской ТЭЦ должен был начать поставку мощности с 1 декабря 2024 года, но его модернизация была приостановлена по инициативе "Системного оператора" из-за энергодефицита в Краснодарском крае, следует из материалов. Тогда "Лукойл-Кубаньэнерго" предложило расширить Краснодарскую ТЭЦ за счет пятого энергоблока на 150 МВт с вводом в 2028 году. Но использование для этого ранее купленного оборудования сделает модернизацию третьего энергоблока невозможной, писала газета.
На ТЭЦ-9 в Ангарске в работе шесть котлов
13 декабря 2025, 06:10
 
ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
