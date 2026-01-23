https://1prime.ru/20260123/tets-866851875.html

Резервное оборудование ввели после выхода из строя котла на омской ТЭЦ-5

23.01.2026

ОМСК, 23 янв - ПРАЙМ. На омской ТЭЦ-5 во время сильных морозов произошла поломка одного из котлов, сообщили в пресс-службе ТГК-11. В связи с сильными морозами в Омской области с 21 по 25 января объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидается аномальное похолодание, синоптики прогнозируют морозы до -35...-40 градусов. В пятницу в Омске температура составляла -29 градусов. "В связи с нарушением технологического процесса на одном из котлоагрегатов возможно временное снижение параметров теплосети. В случае возникновения проблем с теплоснабжением обращайтесь в единую дежурно-диспетчерскую службу города Омска", - сообщили в пресс-службе компании. В ТГК-11также добавили, что сотрудники ТЭЦ перешли на круглосуточный режим работы. В эксплуатацию ввели резервное оборудование.

