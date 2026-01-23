Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Резервное оборудование ввели после выхода из строя котла на омской ТЭЦ-5 - 23.01.2026
Резервное оборудование ввели после выхода из строя котла на омской ТЭЦ-5
Резервное оборудование ввели после выхода из строя котла на омской ТЭЦ-5 - 23.01.2026, ПРАЙМ
Резервное оборудование ввели после выхода из строя котла на омской ТЭЦ-5
На омской ТЭЦ-5 во время сильных морозов произошла поломка одного из котлов, сообщили в пресс-службе ТГК-11. | 23.01.2026, ПРАЙМ
ОМСК, 23 янв - ПРАЙМ. На омской ТЭЦ-5 во время сильных морозов произошла поломка одного из котлов, сообщили в пресс-службе ТГК-11. В связи с сильными морозами в Омской области с 21 по 25 января объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидается аномальное похолодание, синоптики прогнозируют морозы до -35...-40 градусов. В пятницу в Омске температура составляла -29 градусов. "В связи с нарушением технологического процесса на одном из котлоагрегатов возможно временное снижение параметров теплосети. В случае возникновения проблем с теплоснабжением обращайтесь в единую дежурно-диспетчерскую службу города Омска", - сообщили в пресс-службе компании. В ТГК-11также добавили, что сотрудники ТЭЦ перешли на круглосуточный режим работы. В эксплуатацию ввели резервное оборудование.
омская область
23:49 23.01.2026
 
Резервное оборудование ввели после выхода из строя котла на омской ТЭЦ-5

На омской ТЭЦ-5 резервное оборудование ввели после выхода из строя котла во время морозов

ОМСК, 23 янв - ПРАЙМ. На омской ТЭЦ-5 во время сильных морозов произошла поломка одного из котлов, сообщили в пресс-службе ТГК-11.
В связи с сильными морозами в Омской области с 21 по 25 января объявлено штормовое предупреждение. В регионе ожидается аномальное похолодание, синоптики прогнозируют морозы до -35...-40 градусов. В пятницу в Омске температура составляла -29 градусов.
"В связи с нарушением технологического процесса на одном из котлоагрегатов возможно временное снижение параметров теплосети. В случае возникновения проблем с теплоснабжением обращайтесь в единую дежурно-диспетчерскую службу города Омска", - сообщили в пресс-службе компании.
В ТГК-11также добавили, что сотрудники ТЭЦ перешли на круглосуточный режим работы. В эксплуатацию ввели резервное оборудование.
На ТЭЦ-9 в Ангарске в работе шесть котлов
13 декабря 2025, 06:10
 
Происшествия
 
 
Чаты
Заголовок открываемого материала