Трамп уверен, что Путин хочет заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине
2026-01-23T01:25+0300
ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине.
В Кремле сейчас проходит встреча Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, передавал ранее корреспондент РИА Новости.
"Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки", - сказал Трамп журналистам, добавив, что Владимир Зеленский, по его мнению, тоже готов к заключению соглашения.
Когда Трампа спросили о том, какие препятствия остаются для урегулирования конфликта на Украине, он ответил, что это те же вещи, что и в прошлом году, отметив, что в основном это касается "пределов и границ".
