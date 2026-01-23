https://1prime.ru/20260123/tramp-866808388.html

Трамп уверен, что Путин хочет заключить сделку по урегулированию конфликта на Украине

Добавлены подробности (4 абзац). ВАШИНГТОН, 23 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил уверенность в том, что российский лидер Владимир Путин хочет заключить соглашение по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле сейчас проходит встреча Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, передавал ранее корреспондент РИА Новости. "Я думаю, что президент Путин хотел бы заключения сделки", - сказал Трамп журналистам, добавив, что Владимир Зеленский, по его мнению, тоже готов к заключению соглашения. Когда Трампа спросили о том, какие препятствия остаются для урегулирования конфликта на Украине, он ответил, что это те же вещи, что и в прошлом году, отметив, что в основном это касается "пределов и границ".

